Bruciore, fastidio e occhi arrossati: ecco perché la secchezza oculare si presenta e come alleviarla con gesti semplici.

La secchezza oculare è un disturbo diffuso che può interessare chiunque, a qualsiasi età, e che tende ad accentuarsi con il passare degli anni. Si manifesta spesso con fastidio, bruciore o dolore, e rende più complicate le attività di ogni giorno, come leggere, seguire la televisione o lavorare al computer. Nei casi trascurati può arrivare a provocare lesioni alla cornea.

Chi viaggia in aereo, passa molto tempo in ambienti climatizzati o trascorre ore davanti a uno schermo può accorgersi di avere gli occhi secchi. Non di rado si tratta proprio di queste situazioni.

Le cause principali della secchezza oculare

Il disturbo dipende in genere da due meccanismi: una produzione insufficiente di lacrime oppure un’eccessiva evaporazione del film lacrimale, lo strato che protegge, lubrifica e nutre la superficie dell’occhio.

Anche l’ambiente e alcune abitudini possono peggiorare la situazione. Tra i fattori più comuni ci sono l’aria secca prodotta da riscaldamenti o condizionatori, l’esposizione prolungata a vento o sole senza occhiali protettivi, l’uso continuato di dispositivi elettronici senza pause, il vizio di toccarsi gli occhi o mordersi le labbra e il calo della frequenza con cui si battono le palpebre mentre si è concentrati su qualcosa.

Rimedi naturali da provare a casa

Esistono diversi piccoli accorgimenti che aiutano a prevenire o attenuare la secchezza. Il primo è sbattere le ciglia con regolarità. Davanti allo schermo si tende a farlo meno del solito, quindi può essere utile esercitarsi con qualche promemoria per stimolare la produzione di lacrime.

Un altro rimedio è l’impacco alla camomilla. Basta preparare un infuso, lasciarlo raffreddare, inumidire delle garze e appoggiarle sugli occhi chiusi per circa 15 minuti. La camomilla è lenitiva e rilassante.

Anche umidificare l’ambiente aiuta, soprattutto in inverno o in casa con il climatizzatore acceso. Per un effetto più piacevole si possono aggiungere poche gocce di olio essenziale calmante, come lavanda o camomilla.

Il tè nero come impacco

Il tè nero contiene sostanze con proprietà antinfiammatorie e idratanti. Dopo l’infusione, le bustine vanno lasciate raffreddare e poi appoggiate sugli occhi per 10-15 minuti.

Se la secchezza persiste o peggiora, è importante rivolgersi al medico o all’oculista per individuare il trattamento più adatto. Per un consiglio personalizzato, il team di Farmacie Vigorito è disponibile a rispondere con competenza, professionalità e cortesia.