Daraxonrasib, Jessica Scarpa inizia la cura a Lecco

Jessica Scarpa, malata di tumore al pancreas, ha iniziato la terapia con il daraxonrasib ottenuto dall'Asst di Lecco e pagato dalla Regione Lombardia. I 507 mila euro della raccolta fondi andranno in beneficenza e ora lei chiede di firmare una petizione per estendere il farmaco a tutta Italia.

Jessica Scarpa, la donna con un tumore al pancreas al centro nelle ultime settimane di una forte mobilitazione, ha iniziato la terapia con il daraxonrasib. Il farmaco, prodotto in California, è stato ottenuto dall’Asst di Lecco e il costo è a carico della Regione Lombardia. La cura potrebbe garantirle qualche mese di vita in più da trascorrere con la sua famiglia.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, il primo giorno di trattamento è già alle spalle. È il punto di arrivo di un percorso fatto di decine di mail, richieste di aiuto e appelli pubblici, culminato in una raccolta fondi che ha raggiunto cifre fuori dal comune.

Una raccolta fondi da 507 mila euro in poco tempo

Attorno alla storia di Jessica si è creata una grande ondata di solidarietà. La raccolta fondi aperta a suo nome ha toccato in breve tempo i 507 mila euro.

Quel denaro doveva servire a un obiettivo preciso: partire per gli Stati Uniti e accedere lì alla terapia. Con l’arrivo del farmaco a Lecco e la copertura economica della Regione, il viaggio non è più necessario e la somma raccolta cambia destinazione.

I fondi destinati all’oncologia dell’ospedale di Lecco

È stata la stessa Jessica a spiegare che il denaro andrà in beneficenza. Le sue intenzioni, riportate da La Provincia Unica Tv, riguardano direttamente la struttura che la sta curando:

«Vorrei fare una donazione all’ospedale di Lecco, magari per rinnovare i letti del reparto di oncologia che so benissimo sono vecchi»

Una scelta che trasforma la generosità ricevuta in un beneficio per altri pazienti oncologici dello stesso reparto, oltre che per la paziente stessa.

La petizione per rendere il farmaco disponibile in tutta Italia

Aver ottenuto il daraxonrasib non ha chiuso la sua battaglia. Jessica ha spostato l’attenzione da sé alle altre persone nella sua stessa condizione:

«Quel farmaco serve a tutte le persone che hanno il tumore che ho io.

Il suo caso è stato risolto grazie all’intervento di un’azienda sanitaria e di una singola Regione. Da qui la richiesta di allargare l’accesso al resto del Paese, attraverso una petizione:

Chiedo di firmare la petizione, per provare a sbloccare questo farmaco in tutte le parti d’Italia. Questo farmaco non regala molto tempo purtroppo, ma dobbiamo combattere per provare a vivere un po’ di più».

Nelle sue parole non c’è alcuna promessa di guarigione. C’è invece la consapevolezza che anche qualche mese in più ha un valore enorme per chi convive con una diagnosi di tumore al pancreas, e che quella possibilità non dovrebbe dipendere dalla regione di residenza.

Le prossime tappe tra cura, donazione e petizione

I fronti aperti ora sono tre: il proseguimento della terapia a Lecco, la donazione al reparto di oncologia per il rinnovo dei letti e la raccolta di firme per estendere l’accesso al daraxonrasib a livello nazionale. Chi vuole sostenere la richiesta di Jessica può aderire alla petizione da lei promossa. Il numero di adesioni sarà il primo strumento per portare la questione all’attenzione delle istituzioni sanitarie oltre i confini lombardi.