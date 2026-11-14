Abitudini quotidiane che cambiano possono nascondere un problema di salute: il diabete mellito colpisce anche cani e gatti.

Una ciotola che si svuota più in fretta, una lettiera che va pulita più spesso, un cane che chiede di uscire in continuazione o un gatto che mangia sempre con insistenza. Sono cambiamenti che spesso sfuggono nella routine di casa, ma possono indicare un diabete mellito, patologia che non riguarda solo le persone e può colpire anche cani e gatti.

In occasione della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, MSD Animal Health porta l’attenzione su una condizione poco nota quando coinvolge gli animali da compagnia. Novembre è anche il Pet Diabetes Awareness Month, dedicato alla sensibilizzazione sul diabete veterinario.

I quattro segnali da riconoscere

Il diabete mellito è un disturbo metabolico: l’organismo non produce abbastanza insulina oppure non la utilizza in modo corretto, e il glucosio si accumula nel sangue invece di essere assorbito dalle cellule. Questo squilibrio si traduce in quattro cambiamenti visibili nel comportamento dell’animale.

Il primo è la sete: l’animale beve molto più del solito e la ciotola sembra svuotarsi rapidamente. Il secondo è la poliuria, cioè urinare più spesso e in quantità maggiori, con cani che chiedono di uscire più volte e gatti che richiedono una pulizia più frequente della lettiera. Il terzo è l’appetito accentuato, con richieste di cibo più insistenti. Il quarto è la perdita di peso senza motivo apparente, anche quando l’animale mangia di più.

Un singolo segnale non basta a stabilire una diagnosi. Quando però sete, minzione frequente, fame e calo di peso compaiono insieme, è opportuno consultare il medico veterinario per gli accertamenti necessari.

Peso, alimentazione e movimento

Il sovrappeso e l’obesità richiedono attenzione, soprattutto nel gatto. Un eccesso di peso unito a una vita sedentaria può favorire l’insulino-resistenza, aumentando il rischio di diabete. Un’alimentazione equilibrata, il controllo regolare del peso e un’attività fisica adatta all’età restano importanti anche dopo una diagnosi.

Quando la malattia è già stata accertata, la gestione richiede un percorso su misura, che può includere una terapia specifica, una dieta adeguata e controlli periodici con il veterinario. Con una diagnosi tempestiva, un trattamento appropriato e un monitoraggio costante, il diabete può essere tenuto sotto controllo e l’animale può mantenere una buona qualità della vita.