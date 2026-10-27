Scuole, arte terapia e congressi ridefiniscono assistenza e bellezza per i più vulnerabili.

L’attenzione verso chi vive situazioni di vulnerabilità sta assumendo forme sempre più articolate in Italia. Nuove proposte di formazione, laboratori creativi per volontari e congressi multidisciplinari mostrano come benessere e bellezza possano diventare leve per una salute più globale, soprattutto per chi affronta patologie croniche o condizioni di fragilità.

Un diploma quinquennale per estetisti con competenze socio-sanitarie a Monza

L’Istituto professionale Caravaggio, insieme all’Accademia PBS di Monza, ha lanciato a inizio anno un corso di diploma quinquennale approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il percorso, denominato “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – Benessere e Bellezza”, combina materie tradizionali come italiano, matematica, inglese e spagnolo con diritto ed economia, tecnologie dell’informazione e scienze umane. Nel triennio di studi sono inserite psicologia generale e applicata e igiene e cultura medico-sanitaria, per dare una base teorica solida a chi vorrà operare nei contesti ospedalieri o sociosanitari.

Stage pratici e sbocchi professionali

La particolarità del percorso risiede nelle due ore pomeridiane dedicate a laboratori di cura del corpo e della bellezza, gestiti dalla scuola di Estetica e Acconciatura PBS. Gli studenti imparano, ad esempio, a lavare e pettinare parrucche per pazienti oncologiche o a fornire trattamenti di manicure e pedicure per anziani in RSA. Al termine del ciclo, i diplomati possono trovare impiego in Residenze Sanitarie Assistenziali, servizi di assistenza domiciliare, cooperative sociali, asili nido o aziende cosmetiche. La retta per il primo anno è di 3.000 euro, con una prevista crescita a 3.500 euro; chi possiede un ISEE favorevole può usufruire della dote scuola che riduce sensibilmente il contributo.

FragilMente Bellezza: arte terapia e danza al servizio del terzo settore a Fermo

Nel contesto dell’evento conclusivo tenutosi l’10 ottobre all’Auditorium Sandro Pertini di Fermo, il progetto “FragilMente Bellezza: l’Arte che cura” ha mostrato i risultati di laboratori di acquerello e danza rivolti a volontari del terzo settore. Ideato da Psiche 2000 del Fermano in collaborazione con FADA, UniPop Fermo e Fermo in Acquarello, il programma mirava a verificare come espressione artistica e relazione interpersonale possano favorire l’inclusione e il benessere emotivo.

Il valore terapeutico dell’arte

Durante la conferenza, il professor Vincenzo Valentini ha illustrato studi scientifici che dimostrano l’efficacia dell’ arte terapia nei percorsi oncologici, sottolineando la necessità di passare dalla percezione del beneficio alla sua documentazione sistematica. L’arteterapeuta Elisa Pasquini ha raccontato, da esperienza personale, come il ruolo attivo nel creare arte attivi risorse interiori, favorendo l’espressione delle emozioni e la costruzione di nuove relazioni. Il dottor Federico Biondini, psichiatra dell’AST di Fermo, ha evidenziato le crescenti difficoltà dei servizi di salute mentale e la necessità di una collaborazione più stretta tra sanità e comunità.

La XII edizione di “La Bellezza Continua” a Cetara: medicina del benessere e anti-aging

Dal 6 al 7 novembre 2026 l’Hotel Cetus di Cetara ha ospitato il convegno “La Bellezza Continua – Benessere Globale e Anti-Aging”, patrocinato dal Comune di Salerno. Nato nel 2015, l’evento riunisce esperti di medicina estetica, rigenerativa, longevità, tricologia, chirurgia plastica e nutrizione. Quest’anno, l’attenzione è stata posta sul paziente oncologico, per evidenziare l’importanza di considerare non solo la patologia ma anche le fragilità fisiche e psicologiche associate ai trattamenti.

Obiettivi e prospettive future

La dottoressa Maria Laura Vinciguerra, presidente e responsabile scientifico del convegno, ha sottolineato che la manifestazione vuole offrire una visione integrata della salute, dove le diverse discipline dialogano per accompagnare il paziente lungo l’intero percorso di cura. Le sessioni sulla longevità e la medicina rigenerativa hanno presentato le ultime evidenze su prevenzione e invecchiamento sano. Accreditato ECM, l’evento è rivolto a medici, biologi, farmacisti, fisioterapisti, psicologi e a tutti i professionisti sanitari interessati a un approccio centrato sulla persona.