Reggio Calabria diventa il palcoscenico finale del Tour della Salute 2026, offrendo visite mediche gratuite, sport per tutti e consigli per animali.

Il Tour della Salute 2026 si avvia alla sua ultima fermata: il lungomare di Reggio Calabria, in Via Marina Alta, a due passi da Piazza Indipendenza. Per due giornate, sabato 24 e domenica 25 ottobre, gli orari saranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. L’evento, promosso da Asc Attività Sportive Confederate con il patrocinio dei Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali, vuole trasformare la zona in un vivo laboratorio di prevenzione aperto a tutta la cittadinanza.

Il villaggio della salute sul lungomare di Reggio Calabria

Un vero e proprio villaggio della salute verrà allestito lungo la Marina Alta, dotato di sei ambulatori mobili. Qui i cittadini potranno accedere gratuitamente e in totale sicurezza a consulti specialistici in cardiologia, reumatologia, dermatologia, nutrizione e psicologia, tutti gestiti da professionisti delle principali società scientifiche italiane. Accanto, un’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe offrirà consigli veterinari per animali da compagnia, una novità particolarmente apprezzata dalle famiglie.

Servizi sanitari gratuiti disponibili

Ogni ambulatorio è parte di un network nazionale che, dal 2018, ha già realizzato quasi 70 000 consulti gratuiti in dodici località diverse, toccando ben quattordici città prima di arrivare a Reggio. I visitatori potranno ricevere, oltre alle visite specialistiche, materiale informativo prodotto da Federfarma, con indicazioni su screening e prevenzione disponibili nelle farmacie locali. Un questionario di valutazione del rischio sarà distribuito per sensibilizzare ulteriormente la popolazione sui fattori di rischio delle malattie croniche.

Attività sportive e ludiche per tutte le età

Il progetto non si limita alla sola assistenza medica: un’ampia gamma di attività motorie sarà organizzata da associazioni sportive della rete Asc. Tra le proposte troviamo dimostrazioni di mountain bike, ginnastica ritmica, partite di basket, sessioni di softair, coreografie di balli sociali, lezioni di spinning, esercizi di posturale, classi di tango, balli caraibici e zumba. I corsi saranno condotti da realtà quali Reggio Ritmica, Briritmica, Virtus Reggio, Reggio Tango, Dinamyca Fitness Center, Nbs Reggio Calabria e molte altre, garantendo così un’offerta variegata per bambini, giovani e adulti.

Sostegno scientifico e partner istituzionali

Il valore medico dell’iniziativa è garantito dal Comitato Scientifico del Tour della Salute, che annovera tra i membri le associazioni ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari) e SIDeMAST (Società Italiana di Dermatologia). A sostegno dell’organizzazione sono presenti anche la FO.FI, Federfarma, Federchimica Assosalute, SIMG, AMDC e il Cenacolo Italiano Audiovestibologia, oltre al contributo non condizionato di Eg Stada Group.

Il presidente di Asc Calabria, Antonio Eraclini, ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo orgogliosi che Reggio Calabria chiuda il Tour della Salute 2026; la nostra associazione lavora quotidianamente per coniugare sport e prevenzione, offrendo alla comunità strumenti concreti per migliorare il benessere collettivo”. L’invito è lanciato a tutta la cittadinanza: partecipare è gratis, tutelato e, soprattutto, salutare.