B. Braun unisce innovazione e supporto pratico per consentire a chi vive con una stomia di seguire una dieta equilibrata senza rinunce.

Affrontare una stomia comporta sfide quotidiane, tra cui la necessità di adattare le abitudini alimentari. Una alimentazione bilanciata non è solo consigliabile, è fondamentale per prevenire complicazioni, mantenere l'energia e migliorare la qualità della vita. In questo contesto, B. Braun si è posta come punto di riferimento, offrendo non solo prodotti medici avanzati, ma anche un vero e proprio programma di educazione nutrizionale.

Programmi e risorse messe a disposizione da B. Braun

L'azienda ha sviluppato una serie di iniziative concrete: guide scaricabili, video tutorial, e sessioni live dedicate a pazienti e caregiver. Le indicazioni insistono su una varietà di alimenti – frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali – e su una corretta idratazione elemento cruciale per chi ha una ileostomia o una colostomia. Inoltre, B. Braun raccomanda di introdurre nuovi cibi in modo graduale e di suddividere i pasti in porzioni più piccole ma più frequenti, per favorire la digestione e ridurre il rischio di ostruzioni.

Piani alimentari specifici per tipologia di stomia

Le linee guida si differenziano a seconda del tipo di deviazione intestinale. Per le ileostomie si suggeriscono cibi a bassa fibra e un maggiore apporto di liquidi, mentre per le colostomie è possibile includere una gamma più ampia di fibre, sempre monitorando la tolleranza individuale. Le urostomie pur non coinvolgendo il tratto gastrointestinale, beneficiano comunque di consigli su idratazione e bilanciamento dei nutrienti per mantenere una buona salute generale.

Consigli della nutrizionista Emanuela Valla

Nel 2026 B. Braun ha avviato una collaborazione con la Dott.ssa Emanuta Valla, biologa nutrizionista specializzata in percorsi di dimagrimento, nutrizione pediatrica e gestione di allergie. La sua filosofia – “La nutrizione funziona davvero quando smette di essere una dieta e diventa parte della vita” – è alla base di una newsletter mensile che offre consigli pratici per chi convive con una stomia. Tra le raccomandazioni più utili troviamo l'uso di spezie aromatiche per migliorare il gusto senza aumentare il rischio di irritazioni, e la scelta di cibi a texture morbida per facilitare il passaggio attraverso la stomia.

Strategie per una dieta serena

La Dott.ssa Valla sottolinea l'importanza di tenere un diario alimentare annotando reazioni, tempi di transito e sintomi associati. Questo strumento permette di identificare rapidamente eventuali intolleranze e di personalizzare il piano nutrizionale. Inoltre, consiglia di bere almeno 1,5–2 litri di liquidi al giorno, preferibilmente acqua o tisane non zuccherate, evitando bevande gassate o molto acide.

Laboratori culinari e ricette per tutta la famiglia

Nel 2024, insieme a La Madia Comunicazione, B. Braun ha organizzato una serie di incontri culinari guidati dallo chef Maurizio Urso e dal nutrizionista Primo Vercilli. Il risultato è una collezione di ricette pensate per le diverse tipologie di stomia, ma con un obiettivo comune: permettere al paziente di condividere i pasti con i propri cari senza sentirsi escluso. Le ricette prevedono piatti colorati, facili da masticare e ricchi di nutrienti, come vellutati di zucca, quinoa con verdure al vapore e dessert a base di frutta fresca.

Ogni ricetta è accompagnata da indicazioni su cottura, porzioni consigliate e possibili varianti per adattarsi a specifiche esigenze di fibre o liquidi. Il progetto, denominato “CuociCuoci | Ricette per Stomizzati”, è disponibile online e può essere consultato gratuitamente da chiunque desideri sperimentare nuovi sapori senza compromettere la salute della stomia.

Braun va oltre la produzione di dispositivi medici: si traduce in un vero e proprio ecosistema di supporto nutrizionale, educativo e conviviale. Grazie a guide, workshop, la consulenza della Dott.ssa Valla e alle ricette ideate da chef professionisti, i pazienti stomizzati hanno ora gli strumenti per costruire una dieta sana gustosa e sostenibile nel tempo.