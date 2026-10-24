Un'intera giornata a Lucca per potenziare competenze in sicurezza, intelligenza emotiva e gestione dei conflitti sul posto di lavoro.

Il corso di aggiornamento RSPP-ASPP organizzato da Formetica a Lucca il 24 marzo 2027 rappresenta un’opportunità unica per le aziende che vogliono rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro e allo stesso tempo promuovere il benessere psicologico dei dipendenti.

Dettagli pratici del corso di sicurezza a Lucca

La formazione, della durata complessiva di otto ore, è suddivisa in due blocchi giornalieri: il primo dalle 09:00 alle 13:00 e, dopo una breve pausa, il secondo dalle 13:30 alle 17:30. L’intervento si svolgerà presso la sede di Formetica, in Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca, un ambiente attrezzato per favorire apprendimento e interazione.

Il costo dell’intero percorso è di € 374 per azienda; i soci Confindustria beneficiano di tariffe agevolate. Per iscriversi o richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare Sonia Aglietti al numero 327 011 0175 o al 0583 444254, oppure inviare una mail a s.aglietti@. La modalità di iscrizione è flessibile e consente di riservare i posti con un semplice pagamento anticipato.

Obiettivi formativi e competenze chiave

Il programma è strutturato per promuovere il miglioramento continuo delle pratiche di sicurezza e per motivare i lavoratori al rispetto delle norme. Tra le competenze che verranno sviluppate, spiccano:

Role-taking del Preposto : comprendere e assumere con consapevolezza ruoli e responsabilità per alimentare la fiducia all’interno dell’organizzazione.

: comprendere e assumere con consapevolezza ruoli e responsabilità per alimentare la fiducia all’interno dell’organizzazione. Comunicazione della sicurezza : tecniche per segnalare tempestivamente non conformità, criticità o comportamenti a rischio, favorendo una risposta rapida ed efficace.

: tecniche per segnalare tempestivamente non conformità, criticità o comportamenti a rischio, favorendo una risposta rapida ed efficace. Soft skill per la sicurezza : utilizzo del feedback costruttivo e dell’ascolto empatico come strumenti di sviluppo e prevenzione.

: utilizzo del feedback costruttivo e dell’ascolto empatico come strumenti di sviluppo e prevenzione. Conflict Management: gestione ottimale dei conflitti emergenti nel contesto lavorativo, riducendo tensioni e potenziali incidenti.

Gestione dei rischi psicosociali e stress da lavoro correlato

Un focus particolare è dedicato ai rischi psicosociali, tra cui stress, burnout, mobbing, molestie sessuali e discriminazioni. Il corso fornisce metodologie per identificare le cause dello stress, distinguere Eustress da Distress e adottare strategie di coping efficaci, con l’obiettivo di mantenere un clima organizzativo sano.

Verrà inoltre illustrata l’importanza della valutazione dello stress da lavoro correlato come strumento di prevenzione del burnout, includendo esercizi pratici per riconoscere i segnali precoci e intervenire tempestivamente.

Intelligenza emotiva, benessere e work-life balance

Nel contesto della Corporate Wellbeing, i partecipanti impareranno a gestire lo stress, a migliorare l’autoregolazione, l’automotivazione e l’autoconsapevolezza. Si approfondirà come bilanciare vita professionale e personale, riducendo fenomeni di turnover, assenteismo e demotivazione.

Il percorso prevede esercizi di intelligenza emotiva volti a sviluppare la capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni, facilitando una comunicazione più assertiva e la risoluzione dei conflitti in modo costruttivo.

Al termine della giornata, i partecipanti effettueranno un self-assessment per individuare punti di forza e aree di miglioramento, creando un Bilancio delle competenze personalizzato che potrà guidare le future attività di formazione e sviluppo interno.

Per chi desidera approfondire tematiche correlate, Formetica offre ulteriori incontri su salute e sicurezza, rischi da violenze e molestie, nonché corsi pratici per addetti alla conduzione di piattaforme elevatrici o carrelli, con date e costi differenziati a seconda delle esigenze aziendali.