Il 16 ottobre si guarda al futuro del cibo: innovazione, ricerca e informazione per un’alimentazione sicura e sostenibile.

Il 16 ottobre di ogni anno il mondo si ferma a riflettere su un diritto fondamentale: l’accesso a cibo sufficiente, sicuro e nutriente. L’occasione è la Giornata mondiale dell’Alimentazione istituita dalla FAO che ogni anno richiama l’attenzione su fame, nutrizione e sicurezza alimentare. Nel 2026 il tema scelto è “Innovare oggi per nutrire il domani” un invito a considerare la tecnologia, la scienza e la condivisione del sapere come leve per rendere i sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi e resilienti.

World Food Day 2026: il messaggio della FAO e le sfide globali

Nonostante il pianeta sia in grado di produrre cibo a sufficienza per tutti, centinaia di milioni di persone vivono ancora nella fame e miliardi non possono permettersi di seguire una dieta equilibrata. Conflitti armati, instabilità economica e shock climatici rendono più precaria la situazione, facendo oscillare di anno in anno l’equilibrio tra offerta e domanda. La FAO sottolinea che la sfida principale non è solo aumentare la quantità, ma garantire che la qualità nutrizionale sia accessibile a tutti, riducendo al contempo l’impatto ambientale dei processi produttivi.

Ricerca dell’Università Cattolica su agricoltura, alimentazione e ambiente

Un punto focale della risposta a queste sfide è la ricerca scientifica che opera lungo l’intera catena agroalimentare. La Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presente nei campus di Piacenza e Cremona, conduce progetti che spaziano dalla produzione vegetale e animale alla protezione delle derrate dalle tecnologie alimentari alla qualità, autenticità e sicurezza degli alimenti. Parallelamente, gli studiosi analizzano gli aspetti economici del settore, considerando sia le dinamiche locali sia le tendenze globali. Questi lavori mirano a creare sistemi più resilienti capace di gestire le variabili climatiche e di rispondere alle esigenze nutrizionali di una popolazione in crescita.

Innovazione oltre la tecnologia: conoscenza condivisa

Innovare non significa soltanto introdurre nuove macchine o prodotti; significa anche produrre e diffondere conoscenza. Quando le informazioni scientifiche raggiungono agricoltori, decision-maker e consumatori, è possibile orientare scelte più consapevoli, sia a livello di policy che di comportamento quotidiano. Questo approccio è al centro delle attività dell’Università, che collabora con enti pubblici, imprese e comunità per tradurre i risultati della ricerca in pratiche concrete sul campo.

Comunicazione scientifica e lotta alle fake news: la missione IRCAF

Il mondo dell’alimentazione è pervaso da una miriade di messaggi: studi scientifici, notizie di attualità, campagne pubblicitarie, post sui social media e consigli nutrizionali. Troppo spesso, un singolo risultato viene generalizzato, o un prodotto viene presentato con benefici non dimostrati creando confusione e talvolta vere e proprie fake news. L’IRCAF (Istituto di Ricerca per la Sicurezza Alimentare) ha posto la comunicazione trasparente al centro della propria missione, offrendo informazioni verificabili, distinguendo tra evidenze scientifiche e opinioni, e aiutando i cittadini a interpretare la complessità del tema.

Una corretta informazione non è sinonimo di rassicurazione a tutti i costi, né difende un prodotto specifico. Si tratta di rendere chiari i dati verificati contestualizzarli e metterne in luce le limitazioni, in modo che il pubblico possa valutare le scelte alimentari con cognizione di causa. Questo è particolarmente importante perché la ricerca progredisce rapidamente, ma i messaggi mediatici tendono a semplificare eccessivamente, favorendo la viralità di contenuti superficiali.

Rendere accessibili i risultati della ricerca, spiegare cosa sappiamo e cosa resta incerto, e mettere in relazione diversi scenari permette di contrastare le semplificazioni fuorvianti. In questo senso, la lotta alle fake news diventa una componente essenziale della sicurezza alimentare poiché una popolazione informata è più capace di sostenere sistemi alimentari equi e sostenibili.