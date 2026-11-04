L’Hybrid Racing entra tra le discipline federali grazie a una partnership storica tra HYROX e World Triathlon.

L’annuncio dell’accordo fra HYROX e la federazione mondiale World Triathlon rappresenta una svolta epocale per il mondo del fitness competitivo. Dopo aver iniziato nel 2017 in Germania con una cinquantina di iscritti, la disciplina ora passa da una realtà prevalentemente privata a una disciplina riconosciuta a livello federale, affiancandosi a triathlon, duathlon, aquathlon e winter triathlon.

Questa alleanza non è solo una mossa commerciale; si tratta di un progetto strutturato che punta a garantire la presenza dell’Hybrid Racing nei Multi-Sport Games e, in prospettiva più ambiziosa, ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032. Per gli atleti e i preparatori sportivi, la trasformazione implica il passaggio da eventi occasionali a una vera e propria programmazione agonistica federale.

Accordo strategico e inserimento nell’ambito federale

Il patto prevede l’adozione di norme di sicurezza, controlli antidoping e un regolamento uniforme gestito interamente da World Triathlon. In questo modo, le competizioni non saranno più eventi di massa ma manifestazioni sportive regolate a livello internazionale, con la possibilità di scalare verso campionati continentali e mondiali.

Verso i Multi-Sport Games e Brisbane 2032

Il percorso tracciato prevede, in una prima fase, l’inserimento dell’Hybrid Racing nei campionati nazionali di oltre 177 federazioni affiliate a World Triathlon. Successivamente, l’obiettivo è ottenere la valutazione per l’inclusione nei Multi-Sport Games, aprendo la porta alle Olimpiadi di Brisbane nel 2032. Al momento, la decisione finale del CIO non è ancora stata formalizzata, ma il quadro strategico è già stato definito.

I tre formati ufficiali: Ultimate, Fast, Ultra

Il nuovo ventaglio agonistico comprende tre varianti, tutte sotto la supervisione di World Triathlon:

Ultimate : la formula tradizionale 8×1 km di corsa alternata a 8 stazioni di lavoro funzionale, destinata ai campionati élite.

: la formula tradizionale 8×1 km di corsa alternata a 8 stazioni di lavoro funzionale, destinata ai campionati élite. Fast : una versione più breve, pensata per massimizzare l’intensità in tempi ridotti.

: una versione più breve, pensata per massimizzare l’intensità in tempi ridotti. Ultra: un percorso esteso che mette alla prova i limiti di resistenza e endurance degli atleti.

Le distanze precise per Fast e Ultra saranno definite nei prossimi mesi, ma la diversificazione dei formati già impone una revisione radicale dei programmi di allenamento.

Nuove esigenze per gli allenatori

Il passaggio a un modello federale richiede una periodizzazione annuale mirata, una gestione scientifica dei carichi di lavoro e una specializzazione dei profili fisiologici in base al formato scelto. L’Hybrid Racing combina elevati livelli di forza resistente e capacità aerobica, creando quello che la letteratura definisce interference effect, ovvero la potenziale interferenza tra sviluppo della forza e della resistenza. Gli allenatori dovranno quindi basare le proprie metodologie su dati oggettivi e su protocolli di monitoraggio avanzati.

Fattori demografici, investimenti e calendario 2027

Dal punto di vista numerico, la crescita è impressionante: nella stagione 2026/27 si prevede oltre 2 milioni di partecipanti in più di 30 paesi, con 105 gare programmate. La fascia degli Over 40, tradizionalmente affezionata al triathlon, è il segmento a più rapida espansione all’interno di HYROX, offrendo benefici concreti contro il declino muscolare e cardiovascolare legato all’età.

Il valore economico dell’evento è stato consolidato dall’acquisizione della maggioranza del brand HYROX da parte del fondo di private equity L Catterton, in un’operazione stimata intorno ai 600 milioni di euro. Accanto a L Catterton, investono gli stessi fondatori di HYROX e la venture capital WndrCo, mentre marchi come Red Bull hanno annunciato iniziative parallele nella regione Asia-Pacifico.

Per l’Italia, il calendario 2027 vede l’aggiunta di una tappa a Bari, accanto a Rimini, Milano e Verona, rafforzando la presenza del format al Sud. A livello globale, i Campionati Mondiali si terranno a Hong Kong dal 10 al 13 giugno, segnando la prima volta che i titoli intercontinentali saranno assegnati nella zona Asia-Pacifico.