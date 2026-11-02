Scopri come SportGym trasforma ogni disciplina sportiva con attrezzature di qualità e soluzioni su misura per spazi di allenamento.

Nel mondo dello sport, la qualità delle attrezzature e degli impianti è determinante per il rendimento degli atleti e la sicurezza degli utenti. Che si tratti di un campo da calcio professionale, di una palestra di quartiere o di una scuola che vuole introdurre la danza nel curriculum, le strutture devono rispondere a standard elevati e a esigenze specifiche.

SportGym, azienda con più di dieci anni di esperienza, ha sviluppato un catalogo che spazia dalle soluzioni per sport di squadra a quelle per attività individuali e per il benessere. Il portfolio è pensato per club, istituzioni scolastiche, centri sportivi e palestre private, garantendo prodotti conformi alle normative vigenti e personalizzabili in base allo spazio disponibile.

Attrezzature per gli sport di squadra: calcio, basket, pallavolo, rugby e beach soccer

Per il calcio e il calcetto, SportGym propone reti antistrappo, porte in acciaio con protezioni laterali, sistemi di marcatura modulare e una gamma completa di coni, palline e marcatori elettronici. Ogni elemento è progettato per resistere alle sollecitazioni di partite ad alta intensità, garantendo al contempo una facile installazione e manutenzione. Il campo di calcetto può essere allestito sia su erba sintetica che su superficie in PVC, adattandosi a strutture indoor o outdoor.

Nel basket, le canestri regolamentari con supporti regolabili, i tabelloni in policarbonato e i pavimenti in parquet sportivo costituiscono la base di una pista di alto livello. Per la pallavolo, le reti a tensione costante e i pali in acciaio zincato assicurano resistenza alle sollecitazioni dei tiri. Anche il rugby trova risposta con pali di segnalazione, marcatori di area di meta e tappeti antiurto per i punti di contatto. Infine, l’area di beach soccer è dotata di reti resistenti alla sabbia, pali in alluminio e sistemi di drenaggio rapidi per garantire giochi scorrevoli anche in condizioni di umidità.

Impianti per attività individuali, danza e fitness

Gli sport individuali richiedono attrezzature specializzate: per la ginnastica e la danza, SportGym fornisce tappeti in PVC ad alta densità, specchi a tutta parete, bilancieri regolabili e barre per esercizi di equilibrio. Le arti marziali beneficiano di tatami in gomma, sacchi da boxe rinforzati e cuscini per esercizi di caduta, tutti certificati per assorbire gli impatti. Nei centri fitness, la gamma comprende cyclette, tapis roulant, panche multifunzione e sistemi di allenamento a circuito, tutti integrati con pannelli di controllo digitale per monitorare le prestazioni.

Per gli amanti del tennis, il catalogo include reti regolabili, pali in fibra di vetro e superfici in gomma per i campi indoor. I tavoli da ping pong sono realizzati con piani in acciaio inox e gambe telescopiche, garantendo stabilità anche nei tornei più intensi. I biliardini sono disponibili in versioni a 8 e 9 palle, con tavoli rivestiti in feltro premium e illuminazione a LED per migliorare la visibilità. I trampolini sportivi, ideali per l’allenamento pliometrico, sono equipaggiati con molle a bassa frizione e reti di protezione per un uso sicuro.

Spogliatoi e accessori per il comfort degli atleti

Un ambiente di allenamento completo non può prescindere da spogliatoi funzionali e ben equipaggiati. SportGym propone cabine in pannelli compositi, armadietti con serrature a combinazione, panche ergonomiche e docce con rubinetti a risparmio idrico. Gli accessori per lo spogliatoio includono appendiabiti metallici, specchi antizappa e sistemi di ventilazione per mantenere l’aria fresca e asciutta, riducendo la proliferazione di muffe.

Nel contesto di strutture multisport, gli accessori di organizzazione come segnaletica digitale, pannelli informativi e sistemi di prenotazione elettronica completano l’offerta, permettendo una gestione efficiente degli spazi e una migliore esperienza per gli utenti. Grazie a queste soluzioni integrate, SportGym consente a centri sportivi di tutte le dimensioni di offrire ambienti sicuri, moderni e pronti ad accogliere ogni tipo di disciplina.