Rehband equipaggia i wrestler della wXw Academy con ginocchiere high-tech per allenamenti più sicuri

Il marchio svedese Rehband ha annunciato una collaborazione ufficiale con la wXw Wrestling Academy di Gelsenkirchen. L’accordo prevede la messa a disposizione di ginocchiere, supporti e altri dispositivi di protezione sportiva per gli atleti che si allenano quotidianamente nella scuola di wrestling. Grazie a questa sinergia, i coach, i wrestler attivi e i neofiti potranno sperimentare attrezzature di alta qualità progettate per affrontare le sollecitazioni tipiche di questo sport.

La partnership nasce dall’obiettivo comune di far allenare gli sportivi con maggiore fiducia, spingerli oltre i propri limiti e consentire loro di esprimere al meglio il proprio potenziale. Rehband fornirà i prodotti più adatti all’uso quotidiano e alle competizioni, mentre la wXw Wrestling Academy garantirà una presentazione autentica in un ambiente di allenamento reale, consentendo agli atleti di testare e valorizzare le soluzioni tecniche.

Rehband: oltre 70 anni di esperienza nella protezione sportiva

Fondata nel 1955, la storia di Rehband è caratterizzata da una costante evoluzione verso l’anatomia del movimento umano. Oggi l’azienda è presente in numerosi sport, dal sollevamento pesi al cross-fit, e i suoi prodotti sono scelti sia da appassionati sia da atleti d’élite a livello internazionale. Le ginocchiere e i supporti sono realizzati con materiali ad alta resilienza, per assorbire gli impatti senza limitare la libertà di movimento, un requisito fondamentale per chi pratica il wrestling professionale.

WXw Wrestling Academy: il polo formativo tedesco per il wrestling

Situata a Gelsenkirchen, la wXw Wrestling Academy è la scuola ufficiale della nota promotion wXw. L’accademia accoglie nuovi talenti e wrestler esperti, offrendo un programma di addestramento continuo gestito da coach certificati. Oltre alle sessioni di allenamento regolari, la scuola organizza prove gratuite per i neofiti e spettacoli interni che permettono agli allievi di confrontarsi con un pubblico dal vivo, favorendo il loro sviluppo tecnico e scenico.

Le esigenze specifiche di protezione del ginocchio

Nel wrestling, le ginocchia subiscono carichi intensi: cadute ripetute sul tappeto, impatti su superfici dure e movimenti di inginocchiamento, scivolamento o atterraggio sono all’ordine del giorno. Per questi motivi, gli atleti hanno bisogno di ginocchiere che offrano un equilibrio tra assorbimento degli urti e stabilità, rimanendo salde anche durante sequenze rapide. I prodotti Rehband sono progettati appositamente per questi scenari, garantendo una vestibilità anatomica e un supporto costante.

Dettagli della partnership: cosa fornisce Rehband e quali benefici ne traggono i wrestler

Nel quadro dell’accordo, Rehband distribuirà una gamma completa di ginocchiere, cavigliere, e supporti per la schiena destinati a essere utilizzati sia negli allenamenti quotidiani sia nelle esibizioni. Gli articoli saranno testati direttamente dagli istruttori della wXw Wrestling Academy, che forniranno feedback operativo per eventuali ottimizzazioni. L’obiettivo è migliorare la sicurezza degli atleti, riducendo il rischio di infortuni, e al contempo aumentare le performance in gara, grazie a una maggiore fiducia nel proprio equipaggiamento.

Guardando al futuro, la collaborazione prevede anche la realizzazione di eventi dimostrativi in cui gli allievi potranno presentare le nuove tecnologie di Rehband a un pubblico più ampio. Questo approccio congiunto punta a consolidare la reputazione di entrambe le realtà nel panorama sportivo tedesco, promuovendo un modello di allenamento più sicuro e performante.