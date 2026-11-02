Scopri come Buddyfit trasforma il tuo salotto in una palestra completa, con allenamenti guidati, yoga, HIIT e un contacalorie automatico.

Negli ultimi anni la tendenza del home workout ha conquistato milioni di persone che cercano un modo flessibile per mantenersi in forma senza dover andare in palestra. Tra le numerose proposte digitali, una delle sfide più grandi resta quella di combinare attività fisica e controllo nutrizionale in un’unica piattaforma, evitando l’uso di più applicazioni separate.

Buddyfit risponde a questa esigenza offrendo una soluzione integrata che unisce allenamenti video illimitati, programmi di yoga, HIIT e pilates e un sofisticato contacalorie. L’app è disponibile su iPhone, iPad, Mac, PC e Smart TV, garantendo che l’utente possa svolgere le proprie sessioni dove preferisce, con la stessa esperienza fluida.

Come Buddyfit calcola le calorie dei tuoi pasti

Il sistema di conteggio delle calorie si basa su un algoritmo sviluppato in collaborazione con nutrizioniste esperte; l’obiettivo giornaliero è impostato automaticamente analizzando le abitudini dell’utente e le sue preferenze alimentari. Il valore calcolato viene poi validato da professionisti, offrendo una stima affidabile senza dover inserire manualmente ogni singolo ingrediente.

Food Scan: foto e riconoscimento automatico

Con il Food Scan, basta scattare una foto del piatto per avviare il processo di riconoscimento. Grazie a tecnologie di machine learning, l’app identifica gli alimenti, stima le quantità e assegna le relative calorie in pochi secondi. Questo elimina la fastidiosa compilazione di tabelle nutrizionali e rende il monitoraggio quasi invisibile.

Food Score: consigli per bilanciare il piatto

Dopo il riconoscimento, il sistema assegna un Food Score che indica quanto il pasto è equilibrato. Se mancano proteine, fibre o micronutrienti, l’app suggerisce aggiunte concrete; al contrario, se il piatto è troppo ricco di grassi o zuccheri, vengono proposte riduzioni. L’obiettivo è educare l’utente a creare pasti più completi senza rinunciare al gusto.

Allenamenti personalizzati per ogni esigenza

Buddyfit offre più di 80 programmi strutturati e oltre 1.000 allenamenti guidati, coprendo categorie come Fat Burning, Abs, Glutei, Functional, Stretching e molto altro. Gli utenti possono impostare la durata della sessione (da 7 a 60 minuti) e selezionare il livello di difficoltà, consentendo di adattare l’intensità in base al tempo disponibile e al risultato desiderato.

Programmi strutturati e classi live

Ogni programma è ideato da trainer certificati che accompagnano l’utente passo dopo passo, fornendo indicazioni tecniche e motivazionali. Inoltre, è possibile partecipare a classi live, dove gli utenti si allenano simultaneamente con altri partecipanti, creando un senso di comunità anche a distanza. Esistono percorsi specifici per la menopausa, la gravidanza, la perdita di peso e la riduzione dello stress.

Flessibilità d’uso, piani di abbonamento e compatibilità

Buddyfit è pensato per chi ha orari variabili: basta aprire l’app sul proprio dispositivo e scegliere subito l’allenamento più adatto. Gli abbonamenti, disponibili in diverse fasce di prezzo (dal pacchetto base a 19,99 € al piano annuale con ricette incluse a 69,99 €), si rinnovano automaticamente ma possono essere annullati con un preavviso di 24 ore. La compatibilità con iOS 16.4 e versioni successive, nonché con Mac con chip M1, assicura un’esperienza senza interruzioni su tutti i sistemi Apple. Buddyfit combina flessibilità, guidance professionale e monitoraggio nutrizionale in un’unica app, rendendo più semplice perseguire obiettivi di salute e benessere da casa.