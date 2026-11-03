Hinterstoder offre 40 km di piste, tracciati da Coppa del Mondo e strutture per sport, fitness e relax, perfette per tutta la famiglia.

Hinterstoder è la sola località alta austriaca ad aver ospitato gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Situata nell’area Pyhrn-Priel, la stazione si estende fino a 2.000 metri di quota e propone un totale di 40 km di percorsi, adatti sia agli sportivi più esperti che a chi desidera una prima discesa in tutta sicurezza.

Tracciati di gara e spazi per famiglie

Tra le piste più celebri spicca la Höss Totale, una discesa verticale di 7,4 km che sfida gli atleti più temerari. Accanto a questa, la pista Hannes Trinkl, lungo 3,5 km, è stata protagonista di numerosi eventi di Coppa del Mondo. Per le famiglie, il SNOWtrail propone una curva ondulata ideale ai bambini, mentre il Sunny Kids Park, con una superficie di 16.500 m², garantisce ore di divertimento sulla neve.

Noleggio sci e scuola di sci: tutto a portata di mano

Il noleggio è disponibile sia nella stazione a valle di Hinterstoder sia presso l’Höss-Express, la località di cima. È possibile prenotare online, telefonicamente o via e-mail, scegliendo tra sci da discesa, snowboard e attrezzature per il freestyle. A soli 100 m dal resort, la Wintersportschule Stodertal offre lezioni individuali, di gruppo e tour guidati per ogni livello, dal principiante al campione.

Deposito e praticità

Al piano giardino è presente un deposito sci con scaldascarponi e armadietti, mentre ogni chalet dispone di una propria zona di stoccaggio. Questo consente di riporre l’attrezzatura al mattino e ritrovarla pronta per la prossima discesa, senza perdite di tempo.

SuperSkiCard: la chiave per l’intero comprensorio Pyhrn-Priel

Con la SuperSkiCard, i visitatori hanno accesso illimitato a tutti i comprensori della zona, dalle tranquille discese familiari alle piste più tecniche della Coppa del Mondo. La carta permette di spostarsi agevolmente tra le varie stazioni, sfruttando il sistematico network di impianti di risalita e le numerose opzioni di percorsi.

Fitness e yoga: allenamenti con vista panoramica

All’interno dell’alpin.spa è stata allestita una sala fitness dotata di attrezzature Technogym, aperta dalle 7:00 alle 21:00. Il programma di yoga comprende classi di Hatha, Vinyasa, Yin e sessioni di calisthenics, mobility e core stability, pensate per tutti i livelli di esperienza. Le attività sono accompagnate da pratiche di respirazione, meditazione e cerimonie del suono, per un benessere completo.

Rilassamento totale: alpin.spa e i suoi servizi

Dopo una giornata sulle piste, l’alpin.spa offre 1.000 m² di aree wellness con piscina a sfioro, sauna, bagni turchi e massaggi rigeneranti. La vista sulle vette innevate rende l’esperienza ancora più rigenerante, trasformando il semplice relax in un vero e proprio rituale di recupero muscolare.

Consigli pratici per organizzare la visita

Per vivere al meglio Hinterstoder, si consiglia di prenotare il noleggio con anticipo, soprattutto in alta stagione. La SuperSkiCard è ideale per chi prevede più giornate di sci, mentre chi vuole combinare sport e benessere dovrebbe iscriversi alle lezioni di yoga entro le prime ore del mattino, quando la sala fitness è meno affollata. Con queste semplici accortezze, ogni visita si trasforma in un’esperienza indimenticabile.