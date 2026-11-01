L’avvocato Pillon torna in aula con una memoria dettagliata; Catherine trova lavoro a Roma e spera di riavere i figli.

Il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli ritorna al centro dell’attenzione giudiziaria. L’avvocato Simone Pillon, che rappresenta i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha appena depositato una memoria autorizzata di trentasei pagine presso il tribunale per i minorenni dell’Aquila. L’obiettivo è ottenere il rientro immediato dei tre minori nella loro abitazione, sostenendo che le condizioni attuali di affidamento extrafamiliare sono dannose per la salute e il benessere dei bambini.

Memoria difensiva di 36 pagine al tribunale per i minorenni

Nel documento presentato, l’avvocato Pillon evidenzia diversi elementi a favore del ritorno a casa: la delicata situazione di salute dei tre figli, i possibili effetti negativi derivanti da continui spostamenti tra Palmoli e Vasto, e la collaborazione costante dei genitori con i servizi di supporto alla genitorialità. Viene anche sottolineata la capacità dei genitori di riconoscere i bisogni dei figli, di adattare la loro mentalità e di accettare il percorso scolastico proposto. Tutti questi fattori, a giudizio della difesa, giustificano una rapida decisione favorevole.

Salute dei minori e rischi del collocamento extrafamiliare

Secondo la difesa, la permanenza in una struttura protetta a Vasto, che comporta una retta mensile di oltre sette mila euro a carico del comune, espone i bambini a una routine di instabilità e a una minore continuità affettiva. I genitori, infatti, hanno già accolto i figli per il primo fine settimana dal 17 al 18 ottobre, occasione in cui i bambini sono tornati a casa senza la presenza degli assistenti sociali, mostrando segni evidenti di gioia e serenità. Questo breve ma significativo incontro è stato descritto come “un volo di felicità” e ha rafforzato la convinzione che il nucleo familiare sia in grado di garantire un ambiente più sano.

Catherine Birmingham ottiene incarico di insegnamento a Roma

Parallelamente al percorso legale, Catherine Birmingham ha firmato un incarico di collaborazione con l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare a Roma. Il ruolo prevede la testimonianza nel Corso di perfezionamento in “Intelligenza Naturale”, con un compenso di sessanta euro lordi all’ora. L’attività, oltre a rappresentare un riconoscimento professionale, può diventare una risorsa economica fondamentale per i genitori, che stanno tentando di avviare la costruzione di una casa autosufficiente e a basso impatto ambientale sul terreno acquistato nel 2021 a Palmoli.

Impatto economico sull’edilizia ecologica a Palmoli

Il nuovo reddito di Catherine dovrebbe contribuire a sbloccare il cantiere ormai fermo per mancanza di liquidità. Il progetto prevede una struttura ecologica accanto al vecchio casolare, che al momento manca di allacci elettrici, idrici e di un bagno convenzionale, elementi giudicati inadeguati dal tribunale per la crescita dei minori. Finché i lavori rimarranno sospesi, la famiglia dipende dalla casa verde concessa in comodato dal Comune di Palmoli per dodici mesi e dalla sistemazione dei bambini a Vasto. Il sostegno finanziario derivante dall’incarico di Catherine rappresenta quindi una speranza concreta per completare la casa e garantire il riunire definitivo del nucleo familiare.

Il contesto giudiziario e le richieste di Pillon

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha, il 20 novembre 2025, sospeso la responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana, trasferendo i figli in una casa famiglia di Vasto. Da allora, la difesa ha chiesto una serie di tappe graduali per aumentare i tempi di convivenza, ma l’avvocato Pillon punta a una decisione rapida e definitiva. Nella sua ultima comunicazione, Pillon ha esortato il giudice a considerare la salute psicofisica dei bambini, il disagio causato dal continuo altalenarsi del luogo di vita, e la volontà dei genitori di offrire un ambiente stabile, sostenuto da un progetto di abitazione ecologica e da un nuovo reddito stabile.