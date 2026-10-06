La Siberia orientale è tornata sotto i riflettori a causa di un episodio biocontainment avvenuto nell’Istituto di ricerca anti-peste di Shelekhov, poco distante dalla città di Irkutsk. Lì, una giovane tecnica di laboratorio, Darya Shipilova, di 28 anni, ha subito un improvviso deterioramento della salute che l’ha condotta al ricovero e, poco dopo, alla morte. Le prime comunicazioni ufficiali hanno indicato una “polmonite di eziologia sconosciuta”, ma le circostanze che hanno portato alla sua scomparsa suggeriscono un possibile rilascio accidentale di un agente patogeno pericoloso. La vicenda ha innescato la più ampia risposta sanitaria della regione, con centinaia di individui messi sotto osservazione.

Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità locali, l’incidente sarebbe avvenuto nella serata del 25 settembre, quando la provetta contenente una coltura viva del batterio Yersinia pestis si è rotta durante una manovra di routine. Il contagio potenziale avrebbe colpito la ricercatrice, che ha manifestato sintomi respiratori entro poche ore, per poi essere trasferita all’ospedale di Shelekhov, città satellitare di Irkutsk. La morte è stata registrata nella notte del 2 ottobre, raddoppiando la preoccupazione per una possibile forma di peste polmonare la più contagiosa delle tre varianti del batterio, nota per la trasmissione da persona a persona via aerosol.

Incidente al laboratorio anti-peste di Shelekhov

L’evento è stato classificato dalle autorità sanitarie federali come un “caso sospetto di infezione particolarmente pericolosa”. Il Rospotrebnadzor, l’ente russo preposto al controllo delle malattie infettive, ha annunciato l’attivazione di “misure speciali” senza però confermare la presenza effettiva del patogeno nei campioni prelevati dalla paziente. Le strutture del centro di ricerca sono state immediatamente messe in isolamento, e il personale di 60 persone è stato trattenuto all’interno dell’edificio, costretto a dormire su sedie e pavimenti mentre le autorità indagavano sulla dinamica dell’incidente.

Dichiarazioni dei funzionari regionali

Il governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev, ha convocato con urgenza una commissione anti-epidemie, alla presenza del capo del Rospotrebnadzor, sottolineando la necessità di “contenere rapidamente qualsiasi possibile diffusione”. Parallelamente, Alexei Tsydenov, capo della repubblica confinante della Buriazia, ha precisato che la morte è stata “probabilmente dovuta alla peste”, ma ha rassicurato che non esistono focolai in corso nel suo territorio. Entrambe le dichiarazioni sono state diffuse tramite i canali ufficiali di Telegram, invitando la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni sanitarie.

Quarantena di più di 190 persone e misure di contenimento

L’ospedale distrettuale di Shelekhov è stato chiuso a chiave: nessun nuovo ricovero o dimissione è stato autorizzato, mentre tutti gli esami di laboratorio sono stati sospesi. Il centro è stato trasformato temporaneamente in una struttura di quarantena, con circa 197 contatti stretti della defunta sottoposti a monitoraggio giornaliero. Tra questi, sono inclusi operatori sanitari, familiari e dipendenti della vicina fonderia di alluminio, che hanno ricevuto l’ordine di indossare la mascherina in ogni reparto. Un reparto di maternità è stato anch’esso isolato, con le gravidanze sottoposte a screening specifico per peste.

Procedura di monitoraggio e risultati dei test

Il protocollo di sorveglianza prevede controlli clinici due volte al giorno, tampone nasofaringeo su tutti i soggetti in quarantena e, in caso di sintomi, ricovero immediato. Fino ad ora, i risultati dei test sono risultati negativi, e nessuno ha manifestato febbre alta o tosse emorragica, sintomi tipici della forma polmonare della peste. Le autorità hanno inoltre disposto l’obbligo di compilare un modulo di screening che include la voce “peste” per chi deve accedere al reparto ostetrico. La risposta tempestiva ha limitato la diffusione potenziale del patogeno, ma la situazione rimane sotto stretta osservazione.

Reazioni internazionali e valutazione del rischio

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha chiesto alla Russia di fornire dati trasparenti e tempestivi, coinvolgendo il CDC e altre agenzie federali per valutare l’eventualità di un focolaio di peste polmonare. Anche se il freddo siberiano è stato citato come possibile barriera naturale da esperti locali, le autorità americane hanno ricordato che la Yersinia pestis è facilmente trasmissibile per via aerea e richiede una diagnosi precoce per essere curata con antibiotici. Riferimenti storici, tra cui l’incidente di Sverdlovsk del 1979, sono stati menzionati per evidenziare l’importanza della trasparenza nella gestione di emergenze biologiche.

Al momento, le autorità sanitarie russe mantengono che la situazione è stabile e che non ci sono segnali di una diffusione più ampia. Tuttavia, la comunità scientifica internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, sottolineando che, nonostante la disponibilità di antibiotici, la peste polmonare può avere un tasso di mortalità elevato se non trattata in tempo. Le prossime ore saranno decisive per confermare l’effettiva natura dell’agente patogeno che ha provocato la morte di Darya Shipilova e per definire le misure di risposta a lungo termine.