Il Centro per la Longevità di Gorgonzola riapre le sue porte a chi desidera avvicinarsi al yoga con un approccio inclusivo e senza barriere di età o esperienza. Grazie alla collaborazione tra Yoga Terra e Cielo e il Comune di Gorgonzola le lezioni di prova gratuita sono disponibili per chiunque voglia sperimentare i benefici del movimento consapevole. L’offerta si articola in due fasce orarie settimanali, pensate per venire incontro alle diverse esigenze dei partecipanti, e le iscrizioni rimangono aperte per tutto l’anno.

Programma e orari delle lezioni

Le sessioni si svolgono nella sala principale del Centro, situata in via Italia 84, e sono suddivise in due appuntamenti fissi: il martedì dalle 18:30 alle 19:40 e il venerdì dalle 10:00 alle 11:10. Questa suddivisione permette sia a chi preferisce una pratica serale, sia a chi ha la mattina libera, di partecipare senza dover modificare radicalmente il proprio ritmo quotidiano. Ogni incontro rispetta rigorosamente gli orari stabiliti, garantendo così una continuità di allenamento fondamentale per percepire i progressi nel tempo.

Giorni e fasce orarie

Il martedì sera è dedicato a un percorso più rilassante, ideale per chi vuole scaricare lo stress accumulato durante la settimana lavorativa. Il venerdì mattina invece, propone una sequenza dinamica che stimola la vitalità e prepara il corpo a un fine settimana attivo. Entrambe le sessioni includono esercizi di allineamento posturale tecniche di respirazione consapevole e momenti di rilassamento profondo tutti elementi fondamentali del metodo Viniyoga.

Metodo Viniyoga e benefici per il benessere

Il Viniyoga si caratterizza per l’adattamento personalizzato di ogni postura alle capacità fisiche e alle condizioni di salute dei partecipanti. L’insegnante, Antonella Profeta iscritto all’Associazione Italiana Insegnanti di Yoga (YANI) guida le classi con attenzione al dettaglio, modificando le asana in base a età, flessibilità e eventuali limitazioni. Questo approccio rende la pratica accessibile anche a chi ha problemi di mobilità o a chi è alle prime armi, senza rinunciare alla profondità tecnica.

Benefici psicofisici

Le sessioni di Viniyoga favoriscono il benessere psicofisico mediante la combinazione di movimento dolce, respirazione diaframmatica e meditazione leggera. Gli studi dimostrano che praticare regolarmente yoga può migliorare la qualità del sonno, ridurre i livelli di ansia e aumentare la percezione di energia vitale. Inoltre, la componente di concentrazione sviluppata durante le esercitazioni aiuta a potenziare la capacità di gestione dello stress, rendendo la pratica un vero e proprio strumento di prevenzione sanitaria.

Iscrizioni, costi e prova gratuita

Le iscrizioni rimangono attive per l’intero anno e possono essere effettuate direttamente presso la segreteria del Centro o tramite contatto telefonico. È possibile prenotare una lezione di prova gratuita così da valutare personalmente l’atmosfera e la metodologia prima di impegnarsi. Le tariffe sono differenziate per residenti e non residenti con due opzioni di frequenza: monosettimanale (una lezione a settimana) e bisettimanale (due lezioni a settimana). I costi per i residenti ammontano a 148 € a trimestre per il monosettimanale e 261 € a trimestre per il bisettimanale; per i non residenti, le quote sono 164 € e 290 € rispettivamente.

Come iscriversi

Per aderire basta recarsi al Centro in via Italia 84, compilare il modulo di iscrizione e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze. È consigliabile confermare la presenza per la lezione di prova gratuita almeno 24 ore prima, così da garantire spazio e materiale adeguato a tutti i partecipanti. Una volta completata l’iscrizione, il pagamento trimestrale può essere effettuato in contanti o con bonifico bancario, e il certificato di frequenza verrà rilasciato al termine di ogni periodo.