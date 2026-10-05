Manuel P. Stadtmann, esperto di stress e docente di salute mentale presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale, ha da tempo messo in guardia: nessuno è immune ai problemi psicologici. Il suo intervento più recente si concentra sui dati dell’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) e su come le organizzazioni possano intervenire prima che le difficoltà diventino patologie.

Secondo l’Obsan, la maggioranza degli abitanti del Paese dichiara di sentirsi energica e capace di gestire le proprie attività quotidiane. Tuttavia, quasi un terzo della popolazione manifesta sintomi di sovraccarico che possono tradursi in episodi depressivi. Questo trend è in crescita e, sebbene non tutti evolvano in una malattia clinica, il fenomeno preoccupa gli specialisti della salute pubblica.

Dati recenti dell’Obsan sulla salute mentale degli svizzeri

L’indagine più aggiornata dell’Obsan evidenzia che il 32% degli intervistati ha segnalato almeno un sintomo legato allo stress cronico negli ultimi sei mesi. Tra questi, i più comuni sono sensazioni di affaticamento persistente, difficoltà di concentrazione e perdita di interesse per attività prima gratificanti. Il rapporto sottolinea anche che il 50% delle nuove richieste di assistenza psicologica è legato a problemi mentali, indicando una domanda in aumento per i servizi di salute mentale.

Fattori che alimentano l’aumento dei sintomi depressivi

Le ragioni di questo incremento sono molteplici. Da un lato, la generazione più giovane manifesta una minore stigma verso i disturbi psicologici, riconoscendoli più apertamente rispetto alle generazioni precedenti. Questo porta a una maggiore segnalazione, ma non spiega totalmente il valore crescente delle statistiche. Dall’altro, il ritmo di vita è accelerato da fattori come la digitalizzazione e la globalizzazione. La costante esposizione a notizie negative, la pressione a ottenere certificazioni per ogni attività e la difficoltà a stabilire priorità in un contesto iperstimolante contribuiscono a creare un clima di ipercompetitività che erode il benessere psicologico.

Inoltre, l’adattamento biologico-evolutivo dell’uomo non è stato in grado di seguire il passo della velocità con cui le informazioni si diffondono oggi. L’esposizione continua a flussi di dati, spesso di natura catastrofica, genera un “rumore” che il cervello fatica a filtrare, aumentando così i livelli di ansia e di stress cronico.

Il ruolo dello stigma professionale

Nel contesto lavorativo svizzero, la cultura della performance è radicata. Molti dipendenti temono di apparire “deboli” se ammettono difficoltà psicologiche, perciò evitano di chiedere supporto. Questo atteggiamento si traduce in un silenzio che alimenta il senso di colpa e di inadeguatezza, aggravando il disagio mentale. Stadtmann ricorda che i problemi psicologici possono colpire chiunque, indipendentemente dal livello di produttività.

Strategie aziendali per la promozione della salute mentale

Una risposta efficace parte dal mondo delle imprese. L’autore propone l’adozione di programmi di promozione della salute in azienda (PSA) soprattutto nelle piccole e medie imprese dove le risorse sono limitate ma il potenziale di impatto è elevato. Questi programmi includono workshop di gestione dello stress accesso a consulenze psicologiche riservate e spazi di ascolto attivo.

È fondamentale che le aziende offrano canali di supporto anonimi e facilmente fruibili, integrandoli nella cultura organizzativa. Quando i dipendenti percepiscono che la loro salute mentale è una priorità aziendale, aumentano la fiducia e la disponibilità a parlare apertamente dei propri problemi, riducendo il rischio di evoluzione verso patologie più gravi.