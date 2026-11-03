Un pomeriggio di yoga, racconti illustrati e musica dal vivo per i più piccini, organizzato dalla Biblioteca Malerba di Parma il 13 novembre.

Il Yoga per bambini arriva nella storica Biblioteca Luigi Malerba di Parma, trasformando il tradizionale pomeriggio di lettura in un’esperienza sensoriale completa. Venerdì 13 novembre, alle ore 17:30, il centro culturale accoglierà i più piccoli (età 5-9 anni) per un percorso che combina lettura di albi illustrati, movimento e accompagnamento musicale dal vivo. L’iniziativa è curata da Valentina Bigi, educatrice dell’AUSL Parma, che guiderà le sessioni di yoga bimbi rendendo l’attività accessibile e divertente per tutti.

Dettagli operativi dell’evento

Il laboratorio è gratuito ma prevede la prenotazione obbligatoria. Gli interessati possono riservare il proprio posto dal martedì 03/11 a partire dalle 10:00, accedendo al portale Prenota Eventi del Comune di Parma, nella sezione “Laboratori”. Ogni prenotazione genera un codice personale che deve essere confermato entro 24 ore via email; solo chi partecipa deve registrarsi, evitando così spazi inutilizzati. In caso di imprevisto, è fondamentale cancellare la prenotazione attraverso lo stesso portale per permettere a un’altra famiglia di partecipare.

Cosa è richiesto ai partecipanti

I bambini devono indossare abiti comodi e calze antiscivolo, in modo da garantire sicurezza durante le pose. Non è ammessa la presenza di genitori o accompagnatori all’interno dello spazio dedicato; loro dovranno attendere fuori fino al termine dell’attività. Questa regola facilita la concentrazione dei piccoli e consente all’educatrice di gestire al meglio il gruppo. Il contesto di ascolto attivo è fondamentale: i piccoli seguiranno racconti illustrati, poi tradurranno le emozioni evocatesi in movimenti di yoga, il tutto mentre una band di musicisti dal vivo fornisce un sottofondo ritmico.

Come raggiungere la Biblioteca Luigi Malerba

La sede dell’evento è situata in Via Mafalda di Savoia 15/A, 43124 Parma (PR). La biblioteca è facilmente accessibile con i mezzi pubblici e dispone di parcheggi nelle vicinanze per chi preferisce l’auto. Per ulteriori informazioni o per segnalare particolari esigenze, è possibile contattare il numero 0521-031143 nelle ore di apertura. L’organizzazione ricorda che le iscrizioni sono limitate a causa della capienza della sala, quindi è consigliabile prenotare il prima possibile.

Si tratta di un’opportunità unica per i genitori che desiderano introdurre i propri figli al mondo dello stretching consapevole in un contesto culturale e ludico. Unire la lettura all’attività fisica serve a potenziare la concentrazione, la coordinazione e la creatività dei bambini, offrendo al contempo un momento di socializzazione controllata. Non perdere la chance di partecipare a questo laboratorio gratuito che sprigiona energia, colore e serenità nella biblioteca di Parma.