Tutto quello che devi sapere sulla licenza CC BY 4.0, dai diritti concessi alle regole d'attribuzione, in una lettura chiara e completa.

La licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 International (CC BY-4.0) è una delle più utilizzate a livello globale per la condivisione di contenuti protetti da diritti d’autore. Permette a chiunque di riprodurre, distribuire e modificare l’opera, a condizione di mantenere un corretto riconoscimento dell’autore originale. Questa guida spiega in modo sintetico ma esaustivo i punti chiave del testo legale, affinché possiate applicarlo senza sorprese.

Il cuore della licenza è l’equilibrio tra libertà d’uso e rispetto dell’attribuzione. Non si tratta solo di una semplice autorizzazione: la CC BY-4.0 prevede specifici obblighi, esclusioni e condizioni che, se trascurati, possono far decadenere i diritti concessi. Di seguito approfondiamo le tre aree fondamentali: i diritti concessi, gli obblighi di attribuzione e le limitazioni tecniche e legali.

Quali diritti concede la licenza CC BY 4.0

In virtù dell’articolo 2 della licenza, il licenziante concede al pubblico una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita per tutto il mondo. I benefici includono la possibilità di:

riprodurre l’intero materiale concesso o sue parti;

condividere il contenuto su qualsiasi media, supporto o formato, anche quelli futuri;

creare materiale elaborato, cioè opere derivate, traduzioni, adattamenti o remix, senza che ciò costituisca una violazione.

Questa ampia libertà vale anche per le banche dati, qualora la licenza includa il diritto sui database di tipo Sui Generis: è possibile estrarre, riutilizzare e condividere intere raccolte o porzioni sostanziali, sempre mantenendo l’attribuzione.

Materiale elaborato e opere derivate

Quando si tratta di opere musicali, registrazioni audio o video, la sincronizzazione con immagini in movimento è considerata sempre materiale elaborato. Se l’utente crea una remix o una traduzione, deve rilasciare il proprio contributo sotto la stessa licenza o un’altra compatibile, senza impedire agli altri di rispettare le condizioni originali.

Obblighi di attribuzione e limitazioni d’uso

L’articolo 3 stabilisce che, ogni volta che si condivide il materiale originale o una sua variante, è obbligatorio indicare:

il nome dell’autore o il pseudonimo indicato;

la nota di copyright originaria;

un link o l’URI della licenza CC BY-4.0;

la dicitura che il contenuto è rilasciato sotto tale licenza;

eventuali modifiche apportate, mantenendo la cronologia delle revisioni.

Le informazioni devono essere fornite in un modo ragionevole rispetto al mezzo di diffusione: ad esempio, su una pagina web basta inserire un collegamento ipertestuale che riporta tutti i dati richiesti. Il licenziante può chiedere la rimozione di tali informazioni, solo se fattibile.

È proibito aggiungere condizioni aggiuntive o utilizzare Misure Tecnologiche Efficaci (come DRM) che ostacolino la riusabilità del contenuto da parte di terzi.

Durata, garanzie e risoluzione della licenza

La licenza rimane valida per tutta la durata dei diritti d’autore sull’opera, ma si estingue automaticamente se l’utente viola le condizioni – per esempio, omettendo l’attribuzione. In tal caso, il diritto può essere ripristinato entro trenta giorni dalla correzione dell’errore, oppure tramite un’esplicita riacquisizione da parte del licenziante.

Il licenziante fornisce il materiale “così com’è“, senza alcuna garanzia, né di titolarità né di idoneità a uno scopo specifico. La responsabilità è limitata: il licenziante non è responsabile per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso del contenuto.

Infine, il licenziante si riserva il diritto di modificare le condizioni di distribuzione dell’opera o di interromperne la diffusione, senza che ciò annulli i diritti già concessi a chi ha rispettato la licenza.