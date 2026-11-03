Liposuzione a 5 anni, lipofilling potenziato e un congresso a Roma: dati e innovazioni in un unico evento.

Negli ultimi mesi, la comunità scientifica ha pubblicato due indagini internazionali italo-greche sul fat grafting. I risultati, diffusi sulla rivista Aesthetic Surgery Journal, saranno al centro della quarta edizione della Regenerative Plastic Surgery International Conference, che si svolgerà a Roma dal 3 al 5 dicembre 2026.

Il congresso, patrocinato da enti accademici quali l’Università di Roma Tor Vergata e la Swiss Stem Cell Foundation, riunirà chirurghi plastici, dermatologi e ricercatori di biotecnologie per discutere delle più recenti applicazioni del tessuto adiposo, del PRP, degli esosomi e delle cellule staminali nella ricostruzione dei tessuti molli.

Liposuzione: stabilità dei risultati a cinque anni

Il primo studio ha seguito 1.248 pazienti in otto centri clinici per un periodo di cinque anni dopo la liposuzione. Il 78,6% dei partecipanti ha riportato un miglioramento stabile del profilo corporeo, mentre il 71,3% ha mantenuto un peso sostanzialmente invariato. Il tasso globale di complicanze è risultato pari al 14,8%, con complicanze maggiori nell’1,9% dei casi. Fattori quali obesità, fumo e interventi combinati sono emersi come i principali predittori di eventi avversi.

Complicanze e fattori di rischio

Le complicanze maggiori hanno incluso ematomi estesi e infezioni, ma la maggioranza dei casi è stata gestita con terapia conservativa. I ricercatori hanno evidenziato che una corretta selezione dei pazienti e l’adozione di protocolli di asepsi rigorosi riducono sensibilmente il rischio, confermando la sicurezza della liposuzione quando eseguita in centri specializzati.

Lipofilling mammario arricchito con frazione vascolare stromale (Svf)

Il secondo studio ha confrontato il tradizionale lipofilling con una variante arricchita mediante Svf (frazione vascolare stromale) su 312 pazienti in sei ospedali italiani e greci. A 24 mesi, il gruppo Svf ha mantenuto in media il 66% del volume di grasso iniettato, contro il 49,8% del gruppo standard; a 12 mesi i valori registrati erano rispettivamente del 71,8% e del 56,4%.

Procedura di arricchimento con Svf

L’arricchimento è stato realizzato mediante filtrazione, centrifugazione e lavaggio del tessuto adiposo prelevato, senza alcuna espansione cellulare ex-vivo. Questo approccio rispetta le normative vigenti e consente di trasferire una popolazione cellulare più ricca di cellule progenitorie, migliorando la vitalità del graft e la sua capacità di integrarsi nel tessuto mammario.

Regenerative Plastic Surgery International Conference 2026: programmazione e protagonisti

La conferenza, che si svolgerà dal 3 al 5 dicembre 2026 presso la Clinica Madonna della Fiducia di Roma, includerà sessioni dedicate a tessuto adiposo, PRP, esosomi e tecnologie cellulari. Il professor Pietro Gentile aprirà l’evento con una relazione sui vent’anni di esperienza nel fat grafting e nelle terapie biologiche per la rigenerazione dei tessuti molli e dei capelli.

Tra i relatori di spicco figurano il dottor Guy Magalon, che illustrerà l’evoluzione del tessuto adiposo come prodotto terapeutico, e il dottor Steve Cohen, co-presieduto da Gianni Soldati della Swiss Stem Cell Foundation, per approfondire le strategie cliniche della medicina rigenerativa. Altri interventi chiave includono Carlo Tremolada sul micro-frammentato e Marco Aurelio Pellon sulle nuove biotecnologie.

Il 5 dicembre sarà dedicato a una giornata di live surgery presso la Clinica Madonna della Fiducia, con dimostrazioni pratiche sui temi Breast, Face e Hair, dove verranno messe in luce le sinergie tra approcci rigenerativi e tecniche estetiche tradizionali.