Per l’anno scolastico 2026/2027 le mense della provincia di Pordenone hanno deciso di escludere la carne di maiale dal proprio assortimento quotidiano. La scelta, presentata come risposta a una serie di fattori – demografici, sanitari e culturali – ha gettato nuove basi per una cucina scolastica più inclusiva capace di parlare a tutti gli alunni, indipendentemente dalla loro provenienza.

Demografia in evoluzione e richieste culturali

Nel capoluogo la percentuale di alunni con background straniero supera il 20%, quasi il doppio della media nazionale, e negli istituti comprensivi della città si avvicina al 30%. Tra queste nuove famiglie, una quota significativa è di origine musulmana, per le quali il consumo di carne suina è proibito.

Linee guida regionali e orientamenti sanitari

Il Friuli Venezia Giulia, tramite le proprie linee guida nutrizionali incoraggia la predilezione per le carni bianche rispetto a quelle rosse, sottolineando i benefici per la salute dei bambini. L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) è responsabile della stesura dei menù e ha scelto di limitare gli insaccati, considerati alimenti trasformati e di mantenere solo fonti di proteine più leggere, come hamburger di bovino e spezzatino di carne bianca. La carenza di maiale biologico sul mercato è stata citata come ulteriore motivo di questa revisione.

Come si traduce la decisione nelle scuole

Alcuni comuni hanno adottato soluzioni ibride. A Spilimbergo, ad esempio, il suino è disponibile solo su richiesta: i bambini possono chiedere prosciutto cotto sulla pizza o prosciutto di San Daniele DOP nelle lasagne al forno. Nella stessa scuola, è previsto un giorno al mese in cui si servono pollo al curry e cous cous per garantire l’inclusione dei gusti più lontani. Invece, a Sacile e San Vito al Tagliamento la carne di maiale è completamente assente; al suo posto si trovano piatti tradizionali friulani come il frico o proposte più internazionali, tra cui risi e bisi e un insolito hamburger di trota alla pizzaiola. Casarsa della Delizia, storicamente legata al patrimonio gastronomico, mantiene occasionalmente la pasta all’amatriciana e la lonza di maiale, ma solo in giorni prestabiliti.

Reazione politica e dibattito pubblico

Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha precisato che la rimozione del maiale non proviene da una decisione comunale, ma da scelte nutrizionali definite dall’Azienda sanitaria. Ha sottolineato che la mensa scolastica è anche uno strumento educativo capace di trasmettere ai giovani l’apprezzamento per le tradizioni locali, come il prosciutto di San Daniele, pur rispettando le esigenze di una popolazione studentesca sempre più diversificata. Il Comune ha annunciato l’apertura di un tavolo di confronto con l’ASFO per trovare un equilibrio tra salute, inclusività e valorizzazione dei prodotti tipici friulani.

Il dibattito è ancora aperto, ma l’esperienza pordenonese potrebbe diventare un modello per altre regioni che si trovano a conciliare diversità etnica e salute dei più giovani.