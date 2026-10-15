Il 14 ottobre 2026, nella sede della prefettura di Asti, è stata presentata la nuova edizione del progetto Asti Si Cura. L’iniziativa, frutto della collaborazione con l’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli infortuni sul lavoro, si inserisce nel più ampio contesto della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Programmata dal 19 al 25 ottobre, la manifestazione si concentra quest’anno su un tema di grande attualità: la salute mentale nei luoghi di occupazione. L’obiettivo è mettere in luce i rischi psicosociali e fornire strumenti concreti per la gestione dello stress lavoro-correlato coinvolgendo imprese, lavoratori, studenti e cittadini.

Inizio della settimana “Asti Si Cura” 2026

L’evento è stato lanciato ufficialmente durante una conferenza stampa presso la prefettura, alla presenza di rappresentanti istituzionali, sindacati e associazioni di categoria. Il direttore dell’Osservatorio provinciale ha sottolineato la necessità di affrontare non solo gli aspetti fisici della sicurezza, ma anche quelli psicologici, che spesso rimangono trascurati nei piani di prevenzione.

Salute mentale sul lavoro: temi e obiettivi concreti

Il fulcro della programmazione ruota attorno a tre pilastri: consapevolezza dei fattori di stressprevenzione dei rischi psicosociali e promozione del benessere emotivo. Vengono illustrate le principali cause di stress, come carichi di lavoro eccessivi, mancanza di autonomia e conflitti interpersonali, evidenziando come questi elementi possano influire sulla produttività e sulla salute fisica dei dipendenti.

Gestione dello stress in azienda

Durante i workshop dedicati alle imprese, esperti di psicologia del lavoro illustrano metodologie pratiche per identificare segnali di allarme e intervenire tempestivamente. Vengono presentati strumenti di monitoraggio del clima organizzativo e strategie di coping, tra cui programmazioni di pausa attiva, sessioni di mindfulness e percorsi di counseling interno.

Programma di incontri, formazione e momenti culturali

La settimana prevede una serie di appuntamenti aperti al pubblico: seminari universitari, tavole rotonde con manager e sindacalisti, e laboratori pratici per studenti di psicologia e scienze della formazione. Tra le attività più attese, il convegno “Stress e produttività: nuove sfide per le imprese” e la mostra fotografica “Volti del lavoro”, che racconta storie di dipendenti alle prese con difficoltà emotive.

Ogni giornata si conclude con spazi di confronto informale, dove i partecipanti possono scambiare esperienze e best practice. L’intera iniziativa è promossa sui canali social della Provincia di Asti, invitando la cittadinanza a partecipare attivamente e a contribuire a una cultura della sicurezza psicologica nei luoghi di lavoro.