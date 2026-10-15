L’Associazione Satyananda Yoga Cormons è nata nel 1991 con l’obiettivo di proporre lo yoga su basi scientifiche, senza fini di lucro e al di là di qualsiasi orientamento politico. La sede, situata in Via Nazario Sauro 5, ospita corsi trimestrali e annuali pensati per tutti i livelli, dalle prime esperienze alle pratiche più avanzate.

Affiliata alla Scuola di Yoga Satyananda Ashram Italia e guidata dal Maestro Swami Anandananda Saraswati, l’associazione segue gli insegnamenti di Paramahansa Satyananda e del suo successore Swami Niranjanananda Saraswati, fondatori della Bihar Yoga Bharati, università di studi avanzati sulla scienza dello yoga con sede a Munger, India. Collabora inoltre con la fondazione caritatevole Sivananda Math, creata nel 1984 per sostenere comunità del distretto di Rikhiapeeth.

Calendario corsi 2026-2027 e modalità di iscrizione

Le lezioni si svolgono il lunedì e il mercoledì, dalle 19:45 alle 21:15, in due cicli distinti per ciascun trimestre. Il primo ciclo parte dal 19 ottobre 2026 (lunedì) e dal 21 ottobre 2026 (mercoledì), proseguendo con le date indicate per i successivi tre trimestri fino al 31 maggio 2027. È possibile scegliere di frequentare una singola lezione settimanale (€ 110 per trimestre, € 280 annuale) o due lezioni a settimana (€ 190 per trimestre, € 460 annuale). Per iscriversi occorre compilare il modulo PDF disponibile sul sito, allegare il certificato medico non agonistico e inviare il pagamento tramite bonifico; la conferma avverrà solo al ricevimento dell’avviso di accredito.

Opzioni di frequenza e tariffe

Chi desidera una prova può prenotare una lezione gratuita domenica 18 ottobre 2026, scegliendo tra gli orari 16:00-17:30 o 18:30-20:00, e contattando Chiara via WhatsApp (338 8041883). La quota associativa è di € 15 annua, valida dal 1 settembre 2026 al 31 agosto 2027, e garantisce l’accesso a tutti i corsi riservati ai soci, oltre a iniziative aperte al pubblico.

Struttura delle lezioni e pratiche offerte

Ogni incontro combina asana (posizioni yoga eseguite in modo consapevole e non competitivo), pranayama (tecniche di respirazione volte a equilibrare il prana), yoga nidra (meditazione guidata in posizione supina per un rilassamento profondo) e, a seguito di una solida base, la meditazione sentata. Si integrano anche mantra e kirtan con incontri mensili di Mantra Sadhana aperti ai soci, in cui il Mahamrityunjaya mantra è cantato per promuovere salute e benessere collettivo.

Le lezioni sono condotte da insegnanti esperti: il lunedì da Sn. Prembindu e il mercoledì da Jn. Mantrasagar. La progressione è graduale, permettendo a giovani e anziani, forti o deboli, di assimilare le pratiche passo dopo passo, garantendo sicurezza e benefici tangibili.

Regole di accessibilità e protocolli di sicurezza

Le aule si trovano al secondo piano di un edificio senza ascensore; per chi ha esigenze particolari sono previste soluzioni alternative, tra cui lezioni online, a domicilio o in spazi accessibili. Prima di ogni lezione è obbligatorio compilare il modulo di sicurezza, portare tappetino, coperta e cuscino, indossare abbigliamento dedicato, e rispettare l’obbligo di mascherina (rimossa solo all’inizio). L’ingresso è consentito solo a chi possiede il certificato verde; vengono effettuati controlli di temperatura, igienizzazione delle mani e sanificazione delle sale prima e dopo ogni sessione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione al 339 6064250 (dalle 17:00), prenotare la lezione di prova al 338 8041883, oppure scrivere a yogacormons@. L’orario di segreteria è lunedì 19:30-20:00. L’indirizzo legale coincide con la sede operativa in Via Nazario Sauro 5, Cormòns (GO).