Treviso, morta Edna Prisco Ruggiero: infezione da pneumococco

Edna Prisco Ruggiero, imprenditrice di 59 anni nota a Treviso, è morta sabato al Ca' Foncello dopo un'infezione da pneumococco a decorso fulmineo. Sembrava una normale influenza. I funerali si terranno nel tempio di San Nicolò.

Edna Prisco Ruggiero, imprenditrice di 59 anni molto conosciuta a Treviso, è morta sabato mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello, dove era ricoverata da tre giorni. Secondo quanto emerso, all’origine del decesso ci sarebbe una fulminea infezione batterica da pneumococco, che in un primo momento sembrava una normale influenza.

Ad aver colpito la città è stata soprattutto la velocità con cui la situazione è precipitata. In poche ore un malessere apparentemente comune si è trasformato in un’emergenza, senza lasciare a familiari e amici il tempo di comprendere cosa stesse accadendo.

Dalla serata con le amiche alla crisi respiratoria

A ricostruire le ultime ore è stato il marito, Massimiliano Ruggiero, manager di Banca Generali. La sera prima di ammalarsi, Edna era uscita con le amiche e stava bene.

La mattina seguente è comparsa una febbre altissima. A questa si è aggiunta una crisi respiratoria che non le ha lasciato scampo, nonostante il ricovero in rianimazione.

Il quadro descritto è quello di un’infezione batterica dal decorso rapidissimo. Proprio il fatto che i primi sintomi somigliassero a quelli di una comune influenza rende la vicenda ancora più difficile da accettare per chi le era vicino.

Un’imprenditrice del recupero edilizio, con la passione per il vino

Di origine venezuelana, Edna Prisco Ruggiero aveva costruito la propria vita a Treviso. Lavorava nel settore immobiliare, occupandosi di recupero e ristrutturazione di abitazioni, ed era una figura stimata e amata anche al di fuori dell’ambiente professionale.

Nel ricordo del marito emerge il ritratto di una donna piena di iniziativa:

“Era un vulcano di energia, amava la vita e il divertimento: ogni occasione era buona per organizzare qualcosa”

Accanto al lavoro coltivava passioni profonde: gli animali, lo sport e il vino. A quest’ultimo aveva dedicato uno studio impegnativo, fino a conseguire il diploma da sommelier, segno di una curiosità che chi la conosceva le riconosceva in ogni ambito.

Funerali trasferiti nel tempio di San Nicolò

La notizia della morte ha attraversato Treviso suscitando un’ampia ondata di vicinanza alla famiglia. I funerali, inizialmente previsti nella chiesa di Sant’Agnese, sono stati spostati nel tempio di San Nicolò, più capiente, dove è attesa una grande partecipazione.

Edna Prisco Ruggiero lascia il marito Massimiliano, i figli Roberto, Riccardo e Arianna, e Nadia, cresciuta per dieci anni come una figlia. Lascia inoltre la sorella Zulay e le tante amiche che le erano state accanto: Rossella, Daniela, Larissa, Rosanna, Bruna, Mara, Cristina, Monica e Laura.

Un secondo lutto a Vedelago

Nelle stesse ore la provincia trevigiana è stata segnata da un’altra perdita: a Vedelago è morta a 42 anni Marianna “Mery” De Buono. L’annuncio è stato dato dal compagno Daniele e dalle figlie Aurora e Stella. Il suo funerale si celebrerà a Casacorba, mentre quello di Edna Prisco Ruggiero raccoglierà la comunità di Treviso a San Nicolò.