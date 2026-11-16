Uno studio pubblicato su Movement Disorders mostra che negli adulti con sindrome di Tourette il cervello attenua meno le sensazioni dei propri movimenti, e che questo si associa a tic più gravi.

Nelle persone con sindrome di Tourette il cervello elabora in modo diverso le sensazioni prodotte dai propri movimenti, e più questa elaborazione si discosta dalla norma, più i tic risultano gravi. È il risultato principale di uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Movement Disorders. La ricerca nasce dalla collaborazione tra l’università degli Studi di Milano-Bicocca, l’università degli Studi di Verona e il Centro Tourette dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, diretto da Mauro Porta. L’obiettivo era capire se un meccanismo di base della percezione, l’attenuazione sensoriale, sia coinvolto nell’espressione dei tic.

Il lavoro è stato coordinato da Laura Zapparoli, del dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca. Lo hanno condotto Giulia Stanco, dello stesso ateneo, e Angela Marotta, del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’università di Verona.

Che cos’è l’attenuazione sensoriale

Quando il cervello comanda un gesto, prevede in anticipo le sensazioni che quel gesto produrrà e ne riduce l’intensità percepita. Grazie a questo filtro distinguiamo ciò che generiamo noi da ciò che arriva dall’esterno. È anche il motivo per cui una pressione esercitata su noi stessi appare più debole di una identica ricevuta da altri.

Secondo lo studio, negli adulti con sindrome di Tourette questo meccanismo funziona in modo alterato: le sensazioni legate alle proprie azioni vengono attenuate meno del previsto.

Il test della forza sul dito indice

Allo studio hanno partecipato 30 adulti con sindrome di Tourette e 30 persone sane. A tutti è stato chiesto di riprodurre una pressione applicata sul dito indice. In una condizione dovevano farlo direttamente con il dito, nell’altra attraverso un dispositivo meccanico. I ricercatori hanno poi messo in relazione le prestazioni con la gravità dei tic, valutata con scale cliniche standardizzate.

Nel gruppo di controllo la forza riprodotta direttamente con il dito tendeva a essere sovrastimata. È l’effetto atteso di un’attenuazione sensoriale che funziona normalmente. I partecipanti con Tourette, al contrario, replicavano la pressione con maggiore precisione. Il dato indica che le sensazioni prodotte dalle proprie azioni vengono smorzate di meno.

La differenza tra i due gruppi compariva solo nella riproduzione diretta. Con il dispositivo meccanico scompariva, e questo suggerisce che l’alterazione riguarda proprio l’elaborazione delle conseguenze sensoriali dei movimenti generati in prima persona.

Il legame con la gravità dei tic

Il risultato con le maggiori ricadute cliniche è la correlazione con i sintomi: minore era l’attenuazione sensoriale, più gravi erano i tic. L’associazione restava valida anche considerando altri fattori che potevano influire. Tra questi, l’assunzione di farmaci, la presenza di sintomi ossessivo-compulsivi e l’intensità delle sensazioni premonitrici che spesso anticipano i tic.

Le prime autrici, Giulia Stanco e Angela Marotta, sottolineano la novità del dato: “Il nostro studio fornisce la prima evidenza comportamentale di una ridotta attenuazione sensoriale nella sindrome di Tourette”. Le ricercatrici aggiungono: “I risultati contribuiscono a chiarire il ruolo dei processi di integrazione sensomotoria nell’espressione dei tic e suggeriscono che, oltre ai meccanismi di controllo motorio, anche il modo in cui il cervello elabora le conseguenze sensoriali delle proprie azioni possa essere associato alla gravità dei sintomi”.

Una prospettiva oltre il controllo motorio

Lo studio sposta quindi l’attenzione sul versante sensoriale del disturbo, accanto a quello strettamente motorio. Laura Zapparoli, senior author della ricerca, osserva: “Questa nuova prospettiva contribuisce a una comprensione più approfondita della sindrome di Tourette”. Guarda poi alle possibili applicazioni: “Inoltre, apre a nuove direzioni di ricerca che potrebbero, in futuro, contribuire allo sviluppo di approcci terapeutici più mirati”.

Si tratta comunque di un primo passo. I ricercatori non parlano di terapie già disponibili, ma di piste da esplorare con studi successivi.

Il lavoro ha già ottenuto un riconoscimento in ambito internazionale. Al congresso della European Society for the Study of Tourette Syndrome, che si è tenuto a Lubiana nel giugno 2026, Giulia Stanco ha ricevuto il Professor Mary Robertson Award for Research Contribution 2026. Il premio è intitolato alla professoressa Mary Robertson ed è sostenuto da Tourettes Action Uk.