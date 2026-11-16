L'Agenzia europea per i medicinali raccomanda alle donne che usano la pillola e iniziano Mounjaro di aggiungere un metodo di barriera per quattro settimane, anche dopo ogni aumento di dose. Il motivo è l'incertezza sull'assorbimento del contraccettivo orale.

Le donne che usano la pillola anticoncezionale e iniziano una terapia con Mounjaro, il farmaco a base di tirzepatide indicato per il diabete di tipo 2 e l’obesità, dovrebbero aggiungere un metodo contraccettivo di barriera per quattro settimane oppure passare a un metodo non orale. Lo ha comunicato il 13 novembre 2026 l’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Il motivo è che i dati disponibili non consentono di escludere con sufficiente certezza un calo della protezione contraccettiva in alcune pazienti.

La stessa cautela vale dopo ogni aumento della dose di tirzepatide: anche in quel caso servono quattro settimane di protezione aggiuntiva.

L’avvertenza non afferma che il farmaco renda inefficace la pillola. Indica invece un margine di incertezza che l’autorità regolatoria ha ritenuto sufficiente per cambiare le indicazioni.

Lo svuotamento gastrico rallentato e l’assorbimento della pillola

Per capire il possibile problema bisogna guardare a come agisce la tirzepatide. La molecola stimola i recettori di due ormoni intestinali, GIP e GLP-1, con un effetto sulla glicemia e sull’appetito. Tra le sue azioni c’è anche il rallentamento dello svuotamento dello stomaco.

Questo significa che il cibo, ma anche alcuni medicinali presi per bocca, arrivano all’intestino più lentamente. Ne può risentire la velocità con cui il farmaco passa nel sangue e, in certi casi, anche la quantità assorbita.

Negli studi di farmacocinetica, dopo una singola somministrazione di tirzepatide, il picco di concentrazione nel sangue di alcuni componenti di un contraccettivo orale combinato è sceso fino al 59-66%. L’esposizione complessiva ai principi attivi si è invece ridotta in misura più limitata, intorno al 20-23%.

Come leggere quei numeri

Le percentuali vanno interpretate con attenzione: un picco di concentrazione più basso non equivale a una pillola che perde il 60% della sua efficacia. Al momento non è noto con precisione quanto queste variazioni incidano sul rischio concreto di una gravidanza indesiderata.

Perché l’Agenzia europea ha cambiato posizione

La novità sta nel cambio di valutazione. Finora le informazioni europee sul medicinale consideravano clinicamente non rilevanti le modifiche osservate nell’assorbimento dei contraccettivi orali, e non erano previsti aggiustamenti.

Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), riunito dal 9 al 12 novembre, ha adottato una comunicazione diretta agli operatori sanitari. Il testo dovrà passare dalla Commissione europea prima della diffusione ufficiale.

Alla base della scelta c’è soprattutto la scarsità di dati nelle donne con obesità, sovrappeso o diabete di tipo 2, cioè proprio le pazienti a cui il farmaco si rivolge. Non si tratta quindi di un nuovo effetto avverso dimostrato, ma di una precauzione regolatoria più rigorosa.

Le indicazioni per le pazienti in età fertile

All’avvio della terapia con tirzepatide, chi usa un contraccettivo orale dovrebbe affiancare un metodo di barriera, come il preservativo, per quattro settimane.

La precauzione va ripetuta per quattro settimane dopo ogni incremento di dose.

In alternativa si può valutare con il medico un metodo non orale, per esempio un dispositivo intrauterino.

Non bisogna sospendere di propria iniziativa né la pillola né Mounjaro: la scelta va discussa con il medico prescrittore.

La tirzepatide non è raccomandata in gravidanza e va interrotta almeno un mese prima di una gravidanza programmata.

Le ricadute sulla pratica clinica in Italia

Con il crescente utilizzo dei farmaci per obesità e diabete anche nel Servizio sanitario nazionale, l’avvertenza coinvolge diverse figure: diabetologi, endocrinologi, medici di medicina generale, ginecologi e farmacisti. Oltre al beneficio metabolico, entrano in gioco le interazioni con altre terapie e le esigenze riproduttive delle pazienti.

Tra le ipotesi in discussione c’è l’inserimento, nei percorsi di prescrizione, di una verifica sistematica della contraccezione nelle donne in età fertile. Anche il Fascicolo sanitario elettronico e i sistemi digitali di prescrizione potrebbero segnalare le associazioni tra farmaci che richiedono attenzione, a supporto del giudizio clinico e non in sostituzione.

La comunicazione arriverà formalmente ai professionisti sanitari solo dopo il via libera della Commissione europea. Chi è già in terapia con tirzepatide e usa la pillola non deve aspettare quel passaggio: può affrontare l’argomento alla prossima visita. Conviene farlo soprattutto se è previsto un aumento di dose, perché è da quel momento che scattano le quattro settimane di protezione aggiuntiva.