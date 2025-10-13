Morbillo, salgono casi in Usa: nuovi focolai, quarantena per bambini non vaccinati in Carolina del Sud

(Adnkronos) – Continua a crescere i casi di morbillo negli Usa. Ad agosto si era concluso un focolaio, con decessi, in Texas ma altri sono presenti nel Paese dove, dall'inizio dell'anno, sono stati registrati 1.563 casi secondo i dati dei Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie): il numero più alto degli ultimi 25 anni. La mappa del morbillo in Usa evidenzia una nuova epidemia in Ohio, una recente impennata di casi in Minnesota e oltre 150 bambini non vaccinati in età scolare nella Carolina del Sud sono in quarantena a causa di un'epidemia in corso. Secondo i media americani, prima di quest'anno gli Stati Uniti avevano registrato solo 10 grandi epidemie di morbillo – definite dai Cdc quando si verificano oltre 50 casi correlati – da quando hanno raggiunto lo stato di eliminazione nel 2000. Ma l'epidemia in corso lungo il confine tra Arizona e Utah è già la terza nel 2025. Negli Usa c'è un problema di copertura vaccinale nei bambini, che per l'immunizzazione Mpr (morbillo, parotite e rosolia) è scesa al 92,5%, secondo gli ultimi dati. Poiché il morbillo è una malattia altamente contagiosa, gli esperti di sanità pubblica affermano che è necessaria una copertura Mpr di almeno il 95% per prevenirne la diffusione. Per gli Usa lo scorso anno segna il quinto consecutivo in cui la copertura è stata al di sotto di tale obiettivo. "Mentre il presidente degli Usa si vaccina per tutto, scoppia un nuovo focolaio di morbillo in Usa – scrive su X l'infettivologo Matteo Bassetti – Almeno 153 studenti di due scuole della Carolina del Sud sono in quarantena per 21 giorni a causa dell’esposizione al morbillo, hanno annunciato le autorità sanitarie statali. Gli studenti in quarantena non erano vaccinati, hanno aggiunto le autorità. Le scuole si trovano entrambe nella Contea di Spartanburg. E’ come se gli Usa fossero tornati negli anni ‘70, dove unico modo per interrompere il contagio era la quarantena. Il morbillo poi è una malattia devastante che rischia di lasciare importanti conseguenze per i bambini. Un mondo che sta andando indietro".

