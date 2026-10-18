Il functional trainer è utile, ma è il programma a fare la differenza: dati, errori e consigli pratici in un unico articolo.

Il functional trainer è una postazione a cavi regolabili molto diffusa nelle palestre moderne. La sua capacità di far lavorare più gruppi muscolari in un unico movimento lo rende apparentemente ideale per chi vuole allenarsi in modo multidimensionale. Tuttavia, una convinzione errata persiste: che la macchina stessa garantisca risultati superiori rispetto a bilancieri, manubri o attrezzi tradizionali.

Le ricerche più recenti mostrano che l’elemento decisivo è la qualità del programma non il tipo di attrezzo. Un piano di allenamento ben strutturato, con progressioni adeguate e obiettivi chiari, produce gli stessi o migliori adattamenti rispetto a un programma basato esclusivamente sul functional trainer.

Evidenze scientifiche recenti sul valore del programma

Studio clinico 2023 su donne in postmenopausa

Un trial del 2023 ha coinvolto un gruppo di donne in postmenopausa che ha seguito un protocollo di allenamento funzionale con una sola serie per esercizio. Dopo poche settimane, le partecipanti hanno registrato un aumento della potenza muscolare un miglioramento del fitness funzionale e una riduzione di alcune citochine pro-infiammatorie. Il risultato dimostra che non è necessario spingersi al cedimento in ogni serie per ottenere benefici concreti.

Revisione sistematica su adulti anziani (Frontiers in Physiology 2023)

Una revisione sistematica pubblicata nel 2023 ha analizzato cinque studi su persone anziane. I programmi di durata compresa tra 5 e 6 mesi hanno prodotto una riduzione coerente della massa grassa mentre interventi più brevi (10-12 settimane) hanno mostrato risultati meno uniformi. La lunghezza dell’intervento risulta quindi più influente del tipo di esercizio svolto.

Studio 2024 su donne anziane confronta allenamento funzionale e protocollo dual-task

Un nuovo studio del 2024 ha confrontato un regime di allenamento funzionale con un protocollo dual-task, cioè esercizio combinato con compiti cognitivi. Le donne anziane che hanno seguito il programma funzionale hanno migliorato più rapidamente la loro capacità funzionale e hanno mostrato adattamenti migliori rispetto al gruppo dual-task. Questi dati sono particolarmente utili per professionisti che operano in ambito riabilitativo.

Errori frequenti da evitare

Instabilità eccessiva non equivale a maggiore efficacia. Quando la base è troppo instabile, il carico sostenuto diminuisce e la produzione di forza ne risente, limitando gli effetti ipertrofici.

Credere che il cavo renda automaticamente il movimento più funzionale è un altro mito. La funzionalità dipende dalla specificità dell’esercizio rispetto all’obiettivo dell’atleta, non dal tipo di macchina.

Il mito del cedimento obbligatorio è ormai superato: anche una sola serie ben eseguita, senza arrivare al punto di non riuscire a completare un’ulteriore ripetizione, è sufficiente per stimolare progressi continui. Insistere sul cedimento può aumentare la fatica e compromettere la tecnica.

Infine, l’idea di zero rischio di infortuni è pericolosa. Tecnica scorretta, progressioni troppo brusche e carichi eccessivi mantengono intatto il pericolo, indipendentemente dall’attrezzo utilizzato.

Come strutturare l’allenamento funzionale

Principi di volume e intensità

Le linee guida dell’ACSM suggeriscono 2-3 sessioni settimanali per principianti e intermedi, garantendo almeno 48 ore di recupero tra le stesse aree muscolari. Il volume consigliato è di 1-4 serie per esercizio, con 8-12 ripetizioni al 60-70% dell’1RM. Per la resistenza muscolare, si può aumentare a 10-15 ripetizioni al 40-50% dell’1RM.

Esercizi di base consigliati

Per costruire una solida base, è possibile partire da movimenti fondamentali: squat assistitorematorechest presspressa sopra la testasplit squat e esercizi anti-rotazione. Questi esercizi possono essere eseguiti sia con i cavi del functional trainer sia con pesi liberi, a seconda della disponibilità e della preferenza dell’atleta.

Progressione del carico

Una volta che si riescono a completare una o due ripetizioni in più rispetto al target, è consigliabile aumentare il carico del 2-10%. L’aumento graduale permette di mantenere una tecnica stabile e di favorire adattamenti continui senza sovraccaricare il sistema nervoso.

Chi si allena per obiettivi sportivi dovrebbe dare priorità a movimenti unilaterali, velocità controllata e progressioni specifiche del gesto sportivo, senza trascurare gli esercizi fondamentali di forza. In questo modo si ottimizza la traslazione delle capacità sviluppate in palestra alla performance reale.