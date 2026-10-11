Il Comune di Bellaria Igea Marina ha deciso di trasformare la domenica pomeriggio del 27 settembre in un vero e proprio festival dello sport. L’evento, che si svolgerà nel suggestivo Parco del Gelso intende riunire le realtà sportive della città, dare loro visibilità e coinvolgere i cittadini di tutte le età in un’esperienza collettiva di movimento e gioco.

La manifestazione è stata pensata come una risposta concreta agli obiettivi della candidatura della città a Comune Europeo dello Sport 2028 valorizzando il ruolo del sport come motore di crescita personale e inclusione sociale. L’assessore allo Sport, Francesco Grassi, ha sottolineato che l’iniziativa vuole trasmettere valori fondamentali quali rispetto, disciplina, lealtà e collaborazione, coinvolgendo anche persone con disabilità.

Programma della giornata al Parco del Gelso

La Festa dello Sport avrà inizio alle ore 15.00 e si concluderà alle 18.00. Il Parco del Gelso situato nella zona del Palazzetto dello Sport, sarà allestito con stand informativi, aree dimostrative e spazi dedicati alle attività ludiche. Gli organizzatori hanno previsto momenti di dimostrazione per ogni disciplina presente, consentendo ai visitatori di osservare e, dove possibile, partecipare attivamente. La giornata prevede anche una pausa conviviale, con una merenda offerta dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina che favorirà lo scambio tra famiglie, atleti e volontari.

Associazioni e realtà sportive presenti

Il cuore pulsante dell’evento è costituito dalle numerose associazioni che operano sul territorio. Partecipano all’appuntamento sportivo realtà storiche come APD Bellaria Igea Marina 1956 e ASD Bellaria Basket ma anche gruppi più recenti quali ASD Dinamo Running e ASD Dinamo Pallavolo. Sono presenti organizzazioni dedicate al fitness (Enjoy the Pain A.S.D.IFT – Igea Functional TrainingPrime Fit), alle arti marziali (ASD Shotokai KaratedoAKS Samurai Viserba) e agli sport acquatici (ASD Circolo Velico Rio PircioAssociazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico). La varietà spazia dal basket alla pallavolo, dalla corsa al judo, dalla ginnastica dinamica militare alle discipline di vela, dimostrando la ricchezza dell’offerta sportiva locale.

Sport di squadra, arti marziali e attività acquatiche

Le dimostrazioni comprenderanno partite di basket e pallavolo organizzate dalle rispettive associazioni, percorsi di running guidati da allenatori di ASD Dinamo Running show di karate e judo gestiti da ASD Shotokai Karatedo e da istruttori di AKS Samurai Viserba. Da non perdere saranno le esibizioni di ginnastica dinamica militare e le attività in acqua condotte dalle realtà nautiche, che mostreranno l’attrezzatura e le tecniche di base. Ogni stand sarà gestito da allenatori e volontari, pronti a fornire informazioni su corsi, orari e modalità di iscrizione.

Divertimento per i più piccoli: il Passaporto dello Sport

Un elemento distintivo della giornata è il Passaporto dello Sport pensato per i bambini che parteciperanno all’evento. Al loro arrivo, ogni piccolo riceverà un libretto illustrato che fungerà da biglietto d’ingresso alle varie discipline. Gli alunni potranno collezionare timbri o firme dagli istruttori di ogni attività provata: dal tiro con l’arco al mini-basket, dal percorso di agilità alla prova di nuoto. Quando il passaporto sarà completo, i bambini potranno ritirare un regalo al punto dedicato, incentivando la curiosità e la scoperta di nuove passioni sportive.

Come funziona il passaporto

Il meccanismo è semplice: ogni stand dispone di un timbro ufficiale; il bambino, dopo aver partecipato a un’attività, riceve il timbro corrispondente. L’obiettivo è far sperimentare almeno cinque discipline diverse, per garantire una visione ampia del panorama sportivo locale. Oltre alla ricompensa finale, il Passaporto dello Sport rappresenta un ricordo tangibile della giornata e un incentivo a proseguire l’attività sportiva anche dopo l’evento, favorendo l’inclusione di giovani talenti nelle associazioni.

Grazie al coinvolgimento di centinaia di iscritti, alla varietà di discipline proposte e al ludico Passaporto dello Sport la manifestazione promette di diventare un appuntamento fisso nel calendario cittadino, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale attraverso il movimento.