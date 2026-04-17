Percorsi formativi gratuiti per studenti su dieta mediterranea e sostenibilità alimentare

La Fondazione Edamus organizza una nuova edizione di percorsi divulgativi e formativi destinati agli istituti scolastici aderenti della provincia di Salerno. Destinatari principali sono gli studenti del triennio, che avranno accesso a incontri gratuiti pensati per combinare conoscenze tradizionali e strumenti pratici. Gli interventi intendono promuovere consapevolezza sul valore nutrizionale della nostra tradizione alimentare e sulle scelte quotidiane che favoriscono la salute.

Il calendario ufficiale è programmato tra mercoledì 15 aprile 2026 e giovedì 30 aprile 2026, con sessioni svolte direttamente nelle scuole aderenti. Le attività saranno condotte da professionisti con esperienza nel settore e mirano a creare un dialogo aperto tra studenti e operatori, mettendo al centro il rapporto tra alimentazione, ambiente e benessere psicofisico.

Obiettivi e contenuti dei percorsi

Gli incontri puntano a fornire strumenti concreti per comprendere la dieta mediterranea come modello alimentare equilibrato e sostenibile. Verranno esplorati aspetti nutrizionali, legami culturali e pratiche di cucina semplice, insieme a riflessioni sulla sostenibilità alimentare. L’intento è favorire una scelta consapevole: comprendere perché alcuni alimenti sono centrali per la salute e come ridurre gli sprechi attraverso piccole azioni quotidiane.

Temi principali trattati

Tra i temi affrontati figurano la stagionalità degli alimenti, il valore delle produzioni locali e le basi nutrizionali della dieta mediterranea. Verranno affrontate anche le implicazioni ambientali delle scelte alimentari, illustrando come una filiera breve e tecniche di conservazione adeguate possano contribuire alla sostenibilità. Inoltre, il programma include moduli dedicati alla prevenzione e al recupero dai disturbi alimentari, offrendo indicazioni pratiche per riconoscerne segnali e promuovere percorsi di aiuto.

Modalità di svolgimento e figure coinvolte

Le attività sono gratuite e si terranno direttamente nelle aule degli istituti aderenti della provincia di Salerno. Il format prevede lezioni interattive, laboratori pratici e momenti di confronto. I relatori saranno professionisti quali nutrizionisti, educatori alimentari e psicologi, selezionati per garantire un approccio multidisciplinare: l’integrazione tra aspetti nutrizionali e psicologici consente di trattare la tematica in modo completo e rispettoso delle esperienze degli studenti.

Destinatari e benefici attesi

Il progetto si rivolge principalmente agli studenti del triennio superiore; tuttavia le attività possono interessare anche insegnanti e referenti scolastici che desiderano promuovere pratiche sostenibili nella propria comunità. Tra i benefici attesi: maggiore consapevolezza sulle scelte alimentari, strumenti per prevenire e riconoscere i disturbi alimentari, e pratiche concrete per ridurre sprechi e impatto ambientale attraverso l’adozione di abitudini quotidiane sostenibili.

Informazioni pratiche e contatti

Le iniziative si svolgeranno in diversi istituti della provincia di Salerno: la sede geografica copre la Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Battipaglia (CAP 84091). L’indirizzo indicato è quello degli istituti scolastici aderenti della provincia, pertanto ogni scuola comunicherà data e orario delle singole sessioni. Per maggiori dettagli e per adesioni è possibile contattare direttamente la Fondazione Edamus o i referenti scolastici locali.

Partecipare a questi incontri significa investire nella salute collettiva attraverso la promozione di una cultura alimentare che unisca tradizione, scienza e responsabilità ambientale. Gli studenti avranno così l’opportunità di confrontarsi con esperti, acquisire competenze pratiche e diventare protagonisti di scelte più sane e sostenibili per sé e per la comunità.