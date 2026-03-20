Progetto formativo sulla dieta mediterranea tra scuola e imprese

La Fondazione Cultura&Innovazione presenta un progetto dedicato alla dieta mediterranea che si svolge a Torre del Greco, con tappe e attività pensate per mettere in relazione scuola, impresa e comunità. L’apertura ufficiale è fissata per venerdì 27 marzo 2026, giornata che lancerà un percorso formativo progettato in collaborazione con una scuola alberghiera e con il contributo di aziende produttive e culinarie del territorio. L’iniziativa punta a trasformare conoscenze tradizionali in opportunità concrete, valorizzando il patrimonio enogastronomico locale come leva di sviluppo culturale ed economico.

Il programma combina una fase inaugurale con un convegno e una successiva esperienza didattica che accompagna gli studenti fino alla presentazione finale dei progetti. Si privilegia un approccio pratico e creativo: laboratori, degustazioni guidate e attività sul campo favoriscono l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali. L’obiettivo è costruire un dialogo operativo tra mondo della formazione e sistema produttivo per consolidare valori come qualità, sostenibilità, tradizione e innovazione.

Obiettivi e valori del progetto

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di promuovere la dieta mediterranea non solo come modello alimentare, ma come elemento di identità culturale ed economica. Attraverso attività didattiche e collaborazioni con le aziende locali si intende rafforzare il legame tra apprendimento e occupazione, offrendo agli studenti strumenti pratici per inserirsi nel mercato del lavoro. Il percorso valorizza la sostenibilità delle filiere locali, il rispetto della stagionalità e la qualità delle produzioni, evidenziando come tradizione e innovazione possano convivere per generare valore sul territorio.

Competenze promosse

Il progetto mira a sviluppare un mix di competenze tecniche – come tecniche di cucina, conoscenza delle materie prime e conservazione – e abilità trasversali, tra cui comunicazione, lavoro di squadra e capacità imprenditoriali. Le attività didattiche includono sessioni pratiche supervisionate da professionisti, affiancamenti in azienda e momenti di valutazione che favoriscono l’apprendimento esperienziale. Questo approccio consente di trasformare la conoscenza teorica in esperienza professionale concreta, preparando gli studenti alle sfide del settore enogastronomico contemporaneo.

Struttura dell’iniziativa

La proposta si articola in due fasi principali: un convegno inaugurale e una fase formativa articolata in moduli pratici. Il convegno offre un’occasione di confronto tra esperti, produttori e operatori della formazione, mentre il percorso didattico prevede laboratori sensoriali, workshop tematici e project work che culminano con la presentazione dei lavori finali. Le imprese partecipanti forniscono materie prime, tutoraggio e casi studio reali, integrando l’offerta formativa con esperienze di mercato e know-how produttivo.

Metodo e didattica

Il metodo adottato è fortemente orientato alla pratica: gli studenti sperimentano tecniche di cucina tipiche del territorio, apprendono pratiche di gestione aziendale e partecipano ad attività di comunicazione del prodotto. L’approccio include anche elementi di imprenditorialità, con moduli che esplorano la creazione di un’offerta enogastronomica sostenibile e di qualità. Il fine è fornire strumenti concreti per avviare iniziative professionali o migliorare i processi aziendali esistenti, sempre mantenendo al centro il rispetto delle tradizioni locali.

Impatto territoriale e dettagli logistici

Coinvolgere aziende e comunità locali favorisce un impatto positivo sul territorio: si valorizzano produzioni tipiche, si promuove il turismo enogastronomico e si consolidano reti di collaborazione. L’iniziativa si svolge nella Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Torre del Greco (CAP 80134), presso la sede in via Cimaglia, 96. La partecipazione è rivolta principalmente a studenti della scuola alberghiera, operatori del settore e realtà produttive locali interessate a sostenere il progetto. Grazie al contributo delle aziende coinvolte, il percorso offre opportunità di rete e visibilità per le eccellenze enogastronomiche del territorio.