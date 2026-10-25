Scopri se la compressa di semaglutide o la piccola molecola orforglipron può diventare la tua arma più pratica contro il peso e quali differenze nascondono.

Negli ultimi anni i farmaci agonisti del recettore GLP-1 sono stati quasi esclusivamente associati a penne iniettive. Ora la scena si sta aprendo a formulazioni orali: la semaglutide in compresse, già approvata per il diabete di tipo 2, è stata studiata con dosaggi specifici per la gestione del peso, e una nuova molecola, orforglipron, promette di superare le limitazioni legate al digiuno.

Il cambio di paradigma riguarda soprattutto il modo di somministrare il principio attivo, non il meccanismo d’azione: entrambe le molecole attivano il recettore GLP-1, riducendo l’appetito e aumentando la sazietà. Tuttavia, le differenze chimiche e le modalità di assorbimento determinano requisiti di utilizzo e profili di efficacia diversi, che è fondamentale valutare prima di prescrivere.

Semaglutide orale: dati clinici, modalità d’uso e sicurezza

Nel più ampio studio di fase 3 condotto su 307 adulti con sovrappeso o obesità e comorbidità, la semaglutide orale ha prodotto una riduzione media del peso pari al 13,61% dopo 64 settimane, contro il 2,18% del placebo. Per dare un’idea pratica, una persona che pesa 100 kg perderebbe circa 13,6 kg. Il protocollo prevedeva, oltre al farmaco, una dieta ipocalorica e attività fisica regolare.

Condizioni di assunzione della semaglutide orale

La compressa deve essere ingerita a stomaco vuoto, dopo almeno 8 ore di digiuno notturno, e si richiede di attendere 30 minuti prima di consumare cibo, bevande o altri medicinali. L’assorbimento avviene grazie al cofattore SNAC (salcaprozato sodico), che neutralizza temporaneamente il pH gastrico e rende la mucosa più permeabile. Questa strategia rende la biodisponibilità limitata e sensibile a variazioni di volume d’acqua o di cibo.

Come per le versioni iniettive, il profilo di sicurezza della semaglutide orale è dominato da effetti gastrointestinali: nausea, diarrea, costipazione, vomito e dolore addominale sono i più frequenti, generalmente di intensità lieve-moderata e più frequenti nelle prime settimane di trattamento. La valutazione medica deve quindi considerare controindicazioni, interazioni e la capacità del paziente di rispettare le istruzioni di digiuno.

Orforglipron: una piccola molecola non peptidica e i risultati della fase 3

L’orforglipron (LY3502970) si distingue per la sua struttura: è una piccola molecola non peptidica di circa 883 g/mol, quasi cinque volte più leggera della semaglutide. Questa caratteristica gli consente di essere compresso in una compressa tradizionale senza l’ausilio di promotori di assorbimento, e di essere assunto in qualsiasi momento della giornata, senza restrizioni di digiuno o di volume d’acqua.

Nel trial di fase 3 ATTAIN-1, coinvolgente più di 3.000 persone affette da obesità ma senza diabete, l’orforglipron ha mostrato una riduzione media del peso del 7,5% con una dose di 6 mg, dell’8,4% con 12 mg e dell’11,2% con 36 mg, tutti valutati dopo 72 settimane. Il placebo, invece, ha prodotto una perdita di peso di 2,1%. Gli effetti avversi più comuni sono anch’essi di natura gastrointestinale, con un’intensità paragonabile a quella osservata per la semaglutide.

Come scegliere tra le due opzioni: aspetti pratici e clinici

Dal punto di vista dell’efficacia, la semaglutide orale raggiunge un range di perdita di peso intorno al 13-14% in studi di 64-68 settimane, mentre l’orforglipron si attesta tra il 7,5 % e l’11,2 % a seconda della dose, con dati più recenti ma ancora inferiori al picco della semaglutide. Tuttavia, la semplicità d’uso dell’orforglipron – assunzione senza digiuno – può rappresentare un vantaggio decisivo per chi difficilmente riesce a rispettare le restrizioni della semaglutide.

Nel mio ruolo di dietologo a Taranto, consideriamo queste terapie come strumenti complementari a un percorso nutrizionale personalizzato. La riduzione dell’appetito indotta dal farmaco deve essere sfruttata per instaurare abitudini alimentari sane, preservare la massa muscolare e garantire la sostenibilità dei risultati nel tempo. La scelta del farmaco più adatto deve quindi tenere conto non solo dei numeri di perdita di peso, ma anche delle preferenze di assunzione, della tollerabilità individuale e della capacità di inserire il trattamento in una strategia di gestione del peso a lungo termine.