Piramide mediterranea basata sul cronotipo: mangiare secondo l’orologio biologico

Il 4 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, la Società italiana di endocrinologia (Sie) e l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) hanno presentato una versione aggiornata della piramide della Dieta Mediterranea. Pubblicata su Current Nutrition Reports, questa nuova proposta aggiunge il tempo alla quantità e alla qualità dei nutrienti: non solo cosa mangiamo, ma quando lo facciamo assume un ruolo centrale.

L’idea nasce dall’incontro tra la tradizione gastronomica italiana e le evidenze della crononutrizione, la disciplina che studia l’interazione tra ritmi circadiani e pasti. In pratica, si suggerisce una nutrizione più personalizzata che tenga conto del cronotipo — cioè se siamo “allodole” mattiniere o “gufi” serotini — per sincronizzare l’alimentazione con i momenti di massima efficienza metabolica.

Perché il timing conta

Il metabolismo umano segue un ciclo di circa 24 ore, regolato da segnali centrali e periferici. Ormoni come insulina e melatonina variano nelle diverse ore del giorno e influenzano la risposta ai nutrienti, la fame e la qualità del sonno. Anche cortisolo, leptina e grelina giocano un ruolo nel modulare questi ritmi. Per questo motivo mangiare gli stessi cibi in momenti diversi può produrre esiti metabolici molto diversi: la glicemia, la capacità di immagazzinare energia e la sensibilità insulinica non sono costanti durante la giornata.

Sulla base di queste osservazioni, Diego Ferone (presidente Sie) sottolinea che le scelte alimentari dovrebbero tenere conto non solo del contenuto dei piatti ma anche del loro posizionamento temporale. Spostare i pasti verso le ore di maggiore sensibilità insulinica può aiutare a migliorare i parametri glicemici e a ridurre il rischio di obesità e diabete di tipo 2, come suggeriscono studi clinici e osservazionali.

La piramide aggiornata

La nuova versione grafica della piramide introduce due simboli guida: il sole per la fascia mattutina e la luna per quella serale. Il “settore diurno” include le ore in cui la sensibilità all’insulina è più alta: qui si raccomandano carboidrati complessi, legumi, cereali integrali e frutta, ideali a colazione e pranzo per sostenere l’energia e contenere i picchi glicemici. Di sera, invece, la piramide privilegia proteine magre, verdure, noci, semi e latticini — alimenti che aiutano il recupero muscolare e favoriscono il sonno, grazie al triptofano e ai precursori della melatonina.

Adattare il consiglio alla persona

Il passaggio dalle raccomandazioni generali alla pratica quotidiana richiede personalizzazione: età, sesso, stato metabolico e stile di vita influenzano cosa è più adatto a ciascuno. Le persone mattiniere funzionano meglio con una colazione abbondante e cene leggere; chi tende ad essere attivo la sera può invece beneficiare di un riallineamento graduale dei tempi dei pasti, spostando qualche caloria verso le ore diurne senza compromettere umore e qualità di vita. Le modifiche consigliate sono graduali: porzioni equilibrate e routine ripetibili favoriscono l’adesione, mentre cambiamenti troppo drastici rischiano di essere controproducenti.

Consigli pratici

Per i “gufi”, ad esempio, può essere utile anticipare lentamente la prima assunzione di cibo e stabilire orari regolari; privilegiare alimenti ad alta densità nutrizionale nelle prime ore di luce aiuta a compensare lo slittamento naturale del ritmo. Gli aggiustamenti non sono restrizioni arbitrarie ma strumenti per ridurre i picchi glicemici serali e l’accumulo lipidico, anche se vanno sempre calibrati su valutazioni cliniche individuali.

Olio extravergine d’oliva e stile di vita

L’olio extravergine d’oliva resta un cardine della strategia alimentare: neutro dal punto di vista temporale, può essere usato sia di giorno sia di sera per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. I benefici cardiovascolari sono evidenti anche a piccoli incrementi di consumo, ma bisogna considerare la densità energetica complessiva del pasto. Alla base della piramide rinnovata rimangono poi altri pilastri: attività fisica alla luce naturale, sonno di qualità, convivialità e stagionalità degli alimenti.

Verso l’applicazione clinica

Per tradurre questo modello in pratica servono percorsi formativi interdisciplinari e protocolli clinici che integrino ritmi circadiani, preferenze alimentari e fattori socioeconomici. Monitoraggi longitudinali permetteranno di valutare l’impatto sul lungo termine e di definire schemi di crononutrizione mirati a fasce d’età e condizioni metaboliche specifiche.