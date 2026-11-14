Dalla pizza contesa a Mosca alle farine semi-integrali di Rieti, fino agli smash burger e ai format americani che hanno conquistato le città italiane.

La pizza è al centro di due storie molto diverse tra loro: una polemica nata in Russia e una pizzeria di Rieti che ha scelto di cucinare soltanto con farine semi-integrali. In mezzo, un fenomeno più ampio: l’America è entrata nei menu italiani con una velocità che nessuno aveva previsto.

Mosca, la pizza e la polemica con le autorità russe

Antonio Pace, presidente dell’Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana), ha risposto alle autorità russe che avevano giudicato la pizza un prodotto occidentale, dannoso per la salute dei bambini e lesivo delle tradizioni gastronomiche locali. Secondo Pace la pizza fatta a regola d’arte migliora l’umore e fa bene alla salute, come confermano i nutrizionisti. Ha poi ricordato che in Russia operano cinque pizzerie associate, tre a San Pietroburgo, una a Mosca e una a Omsk, in Siberia. Pace ha detto di voler offrire una pizza al presidente Putin per dimostrare che la tesi è sbagliata. Ha anche sostenuto che, senza il Covid e il conflitto, l’associazione avrebbe ampliato la presenza nella Federazione Russa. L’Avpn conta più di duemila soci e 18 scuole nel mondo, presenti in 63 Paesi.

Grano, a Rieti la pizza semi-integrale di Videlfranco Grillo

La pizzeria Grano, aperta nel 2021 a Rieti da Videlfranco Grillo e dall’amico Simone Vanzo, usa solo farine semi-integrali fin dall’inizio. Grillo, fornaio cresciuto nel forno di famiglia, ha lavorato all’Antico Forno Sorgi per nove anni e ha seguito un corso con Gabriele Bonci. Le farine di tipo 1 conservano più parti esterne del chicco, ma assorbono l’acqua in modo diverso e richiedono aggiustamenti continui. Grillo collabora con il molino piemontese Viva La Farina e con il progetto Petra Evolutiva, che coltiva diverse varietà di frumento. Il menu comprende una romana sottile e la Nuvola Madre, un padellino con lievito madre cotto prima al vapore e poi al forno. Ogni lunedì la pizzeria propone la Detroit Style, rettangolare, alta e con formaggio fino ai bordi.

Smash burger, format americani e cucina italiana

Gli smash burger hanno cambiato le abitudini delle generazioni più giovani, insieme a sushi, ramen e cucina cinese. Pastrami, pollo fritto, bagel, cupcakes e cookies sono diventati comuni, così come il BBQ texano, la pizza New York Style e i pepperoni sulla Diavola. Anche colazioni come avocado toast e scrambled eggs si trovano nei locali. Starbucks ha aperto il primo punto a Milano nel 2018 e ora supera le 50 aperture in Italia. Lo storico della gastronomia Luca Cesari ritiene che non esista una vera cucina fusion italo-americana: i piatti influenzati dall’America restano sotterranei, mentre i format arrivano così come sono.