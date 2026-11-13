Antibiotico-resistenza, batteri simili in persone e cibo

Uno studio del Japan Institute for Health Security ha trovato batteri resistenti agli antibiotici geneticamente molto simili in campioni umani e alimentari. Il punto di forza è la sorveglianza genomica integrata One Health.

In Giappone sono stati trovati batteri resistenti agli antibiotici geneticamente molto simili in campioni prelevati da persone e da alimenti. I risultati della ricerca sono stati diffusi il 9 novembre 2026 dal Japan Institute for Health Security (JIHS), l’ente nazionale giapponese che studia e gestisce le minacce sanitarie. Lo studio si basa sul sequenziamento genomico di batteri raccolti in diverse aree del Paese. Il suo valore principale è metodologico: dimostra quanto sia utile una sorveglianza che confronti nello stesso momento salute umana, salute animale e sicurezza alimentare.

Il tema non riguarda solo gli ospedali. I microrganismi resistenti agli antimicrobici possono circolare anche negli allevamenti, nella filiera alimentare e nell’ambiente. Per questo la prevenzione deve tenere insieme ambiti che di solito vengono controllati separatamente.

Oltre 2.300 isolati da Salmonella, Campylobacter ed enterococchi

I ricercatori hanno analizzato in tutto 2.367 isolati batterici di origine umana, animale e alimentare. Il campione era composto così:

1.613 isolati di Salmonella non tifoidea;

682 isolati di Campylobacter;

72 isolati di enterococchi.

Lo scopo era duplice. Il primo era mappare la distribuzione dei geni che conferiscono resistenza agli antibiotici. Il secondo era capire se esistessero legami genetici tra batteri raccolti in contesti diversi.

Coppie quasi identiche tra uomo e cibo, ma non è una prova di contagio

Il risultato più rilevante riguarda soprattutto Salmonella e Campylobacter. Gli scienziati hanno individuato coppie di isolati, uno di origine umana e uno di origine alimentare, con differenze genomiche minime. In alcuni casi questi batteri condividevano anche geni o mutazioni legati alla resistenza ad antibiotici di importanza clinica.

Secondo i ricercatori, questo dato indica possibili collegamenti epidemiologici tra i microrganismi presenti nella filiera alimentare e quelli isolati nelle persone.

Il dato va però letto con prudenza. La somiglianza genetica, da sola, non dimostra che un certo alimento abbia causato l’infezione di un determinato paziente. Per ricostruire una catena di trasmissione servono altre informazioni: dati epidemiologici, la sequenza temporale degli eventi e il contesto ambientale.

La vera novità è la sorveglianza integrata One Health

Che negli alimenti possano esserci batteri resistenti era già noto. Il contributo dello studio giapponese sta nell’aver applicato la sorveglianza genomica integrata su scala nazionale. Questo approccio permette di confrontare dati che normalmente restano in sistemi separati.

Il lavoro si inserisce nella prospettiva One Health, secondo cui salute delle persone, salute degli animali e ambiente sono strettamente collegate. Finora il monitoraggio della resistenza antimicrobica si è concentrato soprattutto sui batteri isolati dai pazienti e nelle strutture sanitarie.

Un’analisi genomica che unisca le informazioni di ospedali, allevamenti, alimenti e altri sistemi di controllo può far emergere prima la circolazione di ceppi resistenti. Può anche aiutare a orientare interventi di prevenzione più mirati. Con questo studio il Giappone propone un possibile modello per rafforzare il contrasto all’antibiotico-resistenza.

Dalle corsie alla cucina: dove si gioca la prevenzione

La ricerca ha ricadute anche sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. In questo ambito il personale infermieristico ha un ruolo centrale, che comprende:

l’applicazione delle precauzioni standard;

l’igiene delle mani;

la gestione dei dispositivi invasivi;

il riconoscimento precoce dei segni di infezione;

l’educazione sanitaria.

Un secondo fronte è l’antimicrobial stewardship, cioè l’insieme delle strategie che promuovono un uso appropriato degli antibiotici. Quando questi farmaci vengono usati senza necessità o in modo scorretto, favoriscono la selezione di microrganismi resistenti e rendono le cure più complesse.

Anche la sicurezza alimentare rientra a pieno titolo nella prevenzione, in particolare per le persone fragili e immunocompromesse. Per loro contano tre accorgimenti: conservare correttamente gli alimenti, cuocerli in modo adeguato ed evitare la contaminazione crociata tra cibi.

Restano ora da chiarire le vie concrete attraverso cui questi batteri si diffondono e come usare i dati genomici per ridurre davvero il rischio di infezione. Saranno questi gli obiettivi delle prossime ricerche. Nel frattempo, ognuno può contribuire nella vita quotidiana: usare gli antibiotici solo quando sono necessari e nel modo corretto, e curare la conservazione e la cottura degli alimenti, soprattutto se in casa vivono persone con difese immunitarie ridotte.