Le Blue Zone svelano come cibo semplice, attività lieve e legami forti possano allungare gli anni di salute.

Nel cuore dell’Ogliastra, nella Sardegna orientale, è comune sentir parlare di persone che spengono più di cento candeline senza destare stupore. In tavola, la discussione passa con naturalezza, quasi come la descrizione di un nonno che a novantà parte ancora per pascolare. Questo modo di vivere quotidiano è l’esempio più vivente di quello che gli studiosi hanno chiamato Blue Zone, una zona dove la longevità è più la regola che l’eccezione.

Da un cerchio blu sulla mappa al concetto globale

Negli anni ’90, i demografi italiani Gianni Pes e Michel Poulain notarono una concentrazione insolitamente alta di centenari nelle montagne dell’Ogliastra e del Nuorese. Per segnalare quell’area disegnarono un cerchio con una matita blu, da cui il nome Blue Zone. Il concetto fu poi portato alla ribalta da Dan Buettner, che con il National Geographic ampliò l’indagine ad altri territori del pianeta, cercando i tratti comuni che potessero spiegare quella straordinaria salute a lungo termine.

Le cinque regioni dove la vita supera i novantà anni

Gli studi hanno identificato cinque aree in cui la percentuale di persone che supera i novantà anni, e spesso i cento, è nettamente superiore alla media globale. La prima si trova proprio in Italia: l’interior di Sardegna, in particolare l’Ogliastra e le valli del Nuorese. L’altra è l’isola giapponese di Okinawa, famosa per le sue centenarie. In America centrale, la penisola di Nicoya in Costa Rica presenta tassi di longevità analoghi. L’Egeo greco ospita Ikaria, dove gli abitanti vivono più a lungo e con meno malattie croniche. Infine, la comunità di Loma Linda in California, legata a pratiche dietetiche vegetariane e a una vita comunitaria religiosa, completa l’elenco delle Blue Zone riconosciute.

Cosa mangiano davvero gli abitanti delle Blue Zone

Non esiste un superfood segreto; ciò che accomuna queste popolazioni è una dieta mediterranea-like, prevalentemente a base vegetale. Piatti di legumi (fave, ceci, lenticchie), cereali integrali (orzo, grano saraceno, avena) e verdure di stagione costituiscono la spina dorsale dei pasti. L’olio extravergine d’oliva è l’unico grasso utilizzato, spesso a crudo, mentre la carne rossa appare solo in occasioni festive. Il pesce azzurro è frequente nelle aree costiere, e la frutta secca fornisce grassi buoni e sazietà. Questo modello alimentare è ricco di fibre, antiossidanti e polifenoli, sostanze che contrastano lo stress ossidativo a livello cellulare.

Abitudini quotidiane oltre la tavola: movimento, legami e scopo

Le Blue Zone condividono anche uno stile di vita che può essere riassunto nei cosiddetti “Power 9”. Prima fra tutti, l’ attività fisica è integrata nella routine: passeggiate per raggiungere l’orto, cura di animali, lavori nei campi e salite perpetue sui sentieri montani. Il loro approccio al movimento è dolce ma costante, diverso dalle sessioni intensive in palestra. A questi si aggiungono legami sociali forti: gli anziani restano al centro della famiglia, partecipano a eventi comunitari e mantengono amicizie di lunga data. Infine, un chiaro senso di scopo, noto in Giappone come ikigai e in Costa Rica come plan de vida, fornisce una motivazione quotidiana che riduce lo stress cronico.

Applicare i principi delle Blue Zone alla vita di tutti i giorni

Non è necessario trasferirsi in Sardegna per beneficiare di questi insegnamenti. Per la dieta mediterranea, basta introdurre legumi almeno tre volte a settimana, sostituire cereali raffinati con integrali, riempire metà del piatto di verdure colorate e usare l’olio d’oliva a crudo per condire. Ridurre il consumo di carne rossa, privilegiare il pesce e chiudere i pasti con frutta fresca o una manciata di noci sono passi concreti. Per quanto riguarda il movimento, si possono inserire brevi camminate dopo i pasti, preferire le scale all’ascensore e dedicare qualche minuto al giardinaggio o al lavoro domestico. Infine, coltivare rapporti significativi – chiamare un amico, partecipare a gruppi di interesse o fare volontariato – e ritagliarsi momenti di riflessione o meditazione aiuta a mantenere il benessere psicologico necessario a una vecchiaia in salute.