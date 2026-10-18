Una serie di incontri gratuiti per studenti su orientamento, tempo, relazioni e stress, condotti da esperti del settore

Il progetto PRO-BEN continua a offrire alla comunità studentesca una serie di appuntamenti dedicati al benessere psicologico, alle relazioni interpersonali e alla gestione delle sfide universitarie. I percorsi, divisi in tre macro-temi, hanno l’obiettivo di fornire strumenti pratici e riflessioni guidate da professionisti affermati, favorendo autonomia, chiarezza e serenità durante tutto il percorso accademico.

Orientamento e progettualità: workshop “Quale futuro per me?”

Il workshop organizzato dalla dott.ssa Anna Consuelo Cerichelli si terrà il 23 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 12:00, presso il Dipartimento di Scienze Politiche (aula 0B). L’incontro è pensato per chi sente inizio di percorso universitario incerto rispetto a interessi, attitudini e aspirazioni. Attraverso esercizi di auto-analisi e discussioni di gruppo, i partecipanti esploreranno i propri valori, le proprie risorse e le potenziali direzioni professionali, ottenendo strumenti concreti per una scelta più consapevole.

Gestione del tempo e lotta al perfezionismo: mini-corsi pratici

Due mini-corsi si articolaranno su temi cruciali per lo studente moderno.

Time Management – quattro incontri

La dott.ssa Federica Lino guiderà quattro sessioni (28 ottobre, 4, 11 e 18 novembre, 15:30-17:30, aula 2D, secondo piano). Il percorso propone strategie di pianificazione definizione di obiettivi misurabili, tecniche anti-procrastinazione e consigli per mantenere l’equilibrio tra studio e vita personale. Ogni incontro prevede esercitazioni pratiche e momenti di confronto, mirando a ridurre lo stress accademico e a potenziare la concentrazione.

Perfetto domani – tre sessioni

La dott.ssa Ramona Fimiani condurrà il mini-corso “Perfetti domani: uscire dal ciclo perfezionismo-procrastinazione” nei giorni 23 e 30 novembre e 14 dicembre (orario e sede da definire). Verranno indagati i meccanismi del perfezionismo, le paure sottostanti e le aspettative irrealistiche che bloccano l’azione. I partecipanti sperimenteranno tecniche per agire senza attendere la perfezione trasformando l’ansia in produttività graduale.

Relazioni intime e vita sociale: gelosia, tradimento, comunicazione assertiva

Tre workshop, tutti a cura della dott.ssa Carolina Papa, affronteranno le dinamiche relazionali più comuni tra giovani adulti.

Gelosia e controllo

Il 29 ottobre, dalle 15:00 alle 17:00, nella Scuola di Economia Aziendale (Aula 14), verrà analizzato il confine sottile tra amore, paura e controllo. Verranno discussi i meccanismi della gelosia, il ruolo della fiducia e le strategie per una comunicazione emotivamente sana.

Perché si tradisce?

Previsto per il 19 novembre (data e sede da definire), il workshop indagherà il tradimento da una prospettiva cognitivo-relazionale, evidenziando bisogni affettivi insoddisfatti, dipendenza emotiva e difficoltà comunicative. L’obiettivo è superare il giudizio morale e comprendere le radici psicologiche del comportamento.

Comunicazione assertiva

Il 26 novembre (orario e sede da confermare) la stessa relatrice offrirà strumenti per esprimere i propri bisogni mantenendo rispetto per sé e per l’altro. Verranno illustrate le differenze tra stili comunicativi passivo, aggressivo e assertivo, con esercizi pratici per gestire conflitti e stabilire limiti salutari.

Salute mentale: stress, autenticità e ansia

Due percorsi mirati al benessere psicologico completano il calendario.

Sotto pressione – mini-corso sullo stress

La dott.ssa Anna Consuelo Cerichelli condurrà due sessioni (6 e 13 novembre, luogo da definire) per riconoscere i segnali di stress, comprenderne le cause fisiologiche e psicologiche e apprendere strategi di recupero per ritrovare concentrazione e energia.

Né invisibili né perfetti – valore dell’autenticità

Il 2 dicembre (sede da comunicare) la dott.ssa Laura Pieroni guiderà un workshop che invita a riflettere sul bisogno di approvazione e sull’importanza di accettare le proprie vulnerabilità. L’incontro propone esercizi di auto-compassione per vivere lo studio e le relazioni con maggiore serenità.

Quando l’ansia diventa un ostacolo

Infine, il 11 dicembre (orario e sede da definire) la dott.ssa Cerichelli presenterà un percorso pratico per riconoscere le dinamiche dell’ansia identificare i pensieri disfunzionali e sperimentare tecniche di gestione che riducono l’impatto sulla vita accademica e personale.

Tutti gli incontri richiedono prenotazione preventiva tramite i link ufficiali forniti dall’università. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti iscritti, con l’obiettivo di creare una rete di sostegno psicologico e di crescita personale durante il percorso universitario.