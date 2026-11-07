Scopri l’offerta anticipata di Black Friday con -20% su abbigliamento sportivo, casual e trekking, valida solo il 7‑8 novembre nei negozi DF Sport.

Il 7 e l’8 novembre 2026 DF Sport Specialist inaugura il suo Black Friday con un anticipo di due giorni, proponendo ai clienti uno sconto del 20% sul prezzo di listino. La promozione, riservata ai punti vendita fisici dell’azienda, si presenta come un’occasione per chi desidera aggiornare il proprio armadio prima dell’inizio della stagione fredda, puntando su capi pensati per sport, tempo libero e avventure all’aria aperta.

La selezione comprende abbigliamento per uomo, donna e bambino nelle categorie casual, streetwear, fitness e trekking. Si tratta di prodotti appartenenti alla collezione autunno-inverno 2026 (AI2026) dei brand più rinomati, offrendo la possibilità di acquistare capi di alta qualità a un prezzo ridotto, senza rinunciare a stile e prestazioni tecniche.

Promozione valida il 7 e 8 novembre 2026

Il sconto del 20% è applicabile esclusivamente nei negozi DF Sport Specialist aperti sabato e domenica, ad eccezione delle sedi di Mapello e Meda. La riduzione interessa tutti gli articoli di abbigliamento della stagione AI2026 appartenenti alle categorie indicate, ma non comprende gli accessori né i prodotti fuori stagione. Per verificare la scontistica è sufficiente recarsi alla cassa, dove il personale presenterà il regolamento completo disponibile per la consultazione.

Prodotti inclusi nella riduzione

Tra gli articoli beneficiari della promozione troviamo giacche impermeabili per trekking, felpe streetwear, tute technical per il fitness e pantaloni casual in tessuti termici. Tutti i capi sono pensati per fornire comfort, traspirabilità e protezione dalle intemperie, rispondendo alle esigenze di chi pratica sport all’aperto o semplicemente cerca uno stile urbano funzionale durante i mesi più freddi.

Prodotti esclusi dall’offerta

Non rientrano nella promozione gli accessori come zaini, berretti, guanti e calzature, né le collezioni provenienti da stagioni precedenti o future. Questa esclusione è specificata chiaramente nel regolamento in cassa, per evitare fraintendimenti al momento dell’acquisto. I clienti interessati a questi articoli devono attendere eventuali future iniziative o promozioni stagionali.

Come approfittare dell’offerta e modalità di verifica

Per usufruire del sconto del 20% è sufficiente presentarsi in uno dei punti vendita aderenti durante i due giorni di validità. Alla cassa, il venditore applicherà la riduzione sul prezzo di listino mostrato sul prodotto. È consigliabile portare con sé la tessera fedeltà o iscriversi alla newsletter, perché alcune informazioni aggiuntive – come eventuali offerte extra o premi – vengono comunicate tramite questi canali.

Dove trovare i punti vendita partecipanti

Tutti i negozi DF Sport Specialist sul territorio nazionale accoglieranno la promozione, fatta eccezione per le sedi di Mapello e Meda. Per conoscere l’indirizzo preciso del punto vendita più vicino, è possibile consultare il sito ufficiale dell’azienda o chiedere direttamente al personale in sede. Inoltre, seguendo i profili social di DF Sport Specialist e iscrivendosi alla newsletter, i clienti ricevono aggiornamenti in tempo reale su future iniziative e offerte riservate.