Scopri come 67 piccole molecole nel sangue possono rivelare se la tua dieta mediterranea ti aiuta a vivere più a lungo.

Negli ultimi decenni la dieta mediterranea è diventata il modello alimentare più studiato per i suoi effetti favorevoli su cuore e metabolismo. Un recente lavoro scientifico, pubblicato nell’ottobre 2026, ha aggiunto un elemento di gran lunga più oggettivo: una firma metabolica costituita da 67 piccole molecole rilevate nel sangue, capace di predire la probabilità di sopravvivenza a lungo termine.

La firma di 67 metaboliti: come è nata e cosa misura

Nel 2020 un gruppo di ricercatori ha creato una firma nel sangue composta da 67 metaboliti, molecole prodotte o trasformate dal nostro organismo a partire dagli alimenti. Gran parte di questi composti sono lipidi che riflettono il consumo di olio d’oliva, frutta secca, pesce e altri alimenti tipici del modello mediterraneo. La firma è stata concepita per valutare, in modo biologico, quanto una persona segua realmente tale regime alimentare, superando i limiti dei tradizionali questionari.

Studi di riferimento: PREDIMED e coorti statunitensi

Per verificare il valore predittivo della firma, gli autori hanno analizzato dati provenienti da due popolazioni molto diverse. Nel trial spagnolo PREDIMED, che ha coinvolto 1.880 anziani ad alto rischio cardiovascolare per circa 13 anni, i soggetti con i punteggi più alti hanno mostrato un rischio di morte inferiore del 23% rispetto a chi aveva il punteggio più basso. Un risultato analogo è emerso in tre coorti statunitensi di infermieri e operatori sanitari (12.704 partecipanti, follow-up medio di 25 anni), dove il quinto più alto della firma ha avuto un rischio di mortalità ridotto del 23% rispetto al quinto più basso.

Questi dati sono stati aggiustati per età, fumo, indice di massa corporea e patologie preesistenti. Nel caso spagnolo, l’associazione è rimasta significativa anche dopo aver controllato le dichiarazioni alimentari dei partecipanti, dimostrando che la firma nel sangue fornisce informazioni che i questionari non riescono a catturare.

Perché il sangue è più affidabile dei questionari alimentari

I tradizionali studi nutrizionali si basano su autodiagnostici: le persone ricordano cosa ha mangiato, stimano le porzioni e, spesso, confondono gli aiuti di memoria. Inoltre, due individui che consumano gli stessi alimenti possono metabolizzarli in modo molto diverso. La firma metabolica supera questi ostacoli perché riflette non solo l’apporto alimentare, ma anche la risposta metabolica dell’organismo. Molti dei 67 metaboliti sono legati al consumo di olio d’oliva, acidi grassi a catena lunga presenti in frutta secca e pesce, fornendo così una traccia chimica di ciò che è stato realmente ingerito e trasformato.

Limiti dello studio e prospettive future

È importante sottolineare che si tratta di uno studio osservazionale: la correlazione tra la firma e la mortalità non dimostra causalità. Inoltre, le variazioni della firma nel primo anno di follow-up non hanno mostrato alcun legame con la mortalità, suggerendo che il valore iniziale è il principale indicatore. La popolazione statunitense era composta quasi esclusivamente da professionisti sanitari bianchi in buona salute, per cui è necessario replicare l’analisi in gruppi più eterogenei. Infine, la misurazione dei 67 metaboliti è attualmente riservata alla ricerca; non esiste ancora un test di routine disponibile nei laboratori clinici.

Come monitorare gli effetti della dieta mediterranea nella pratica quotidiana

Pur non avendo accesso alla firma completa, è possibile valutare l’impatto della propria alimentazione con esami di laboratorio già consolidati: un profilo lipidico (colesterolo LDL, HDL, trigliceridi), la glicemia a digiuno o l’HbA1c, la proteina C-reattiva (marcatore di infiammazione) e un pannello metabolico completo, se necessario. Confrontare questi risultati prima e dopo un periodo di cambiamento alimentare permette di osservare variazioni concrete: ad esempio, il colesterolo LDL può diminuire in pochi mesi, mentre l’HbA1c riflette la glicemia media degli ultimi tre mesi.

Il messaggio pratico rimane invariato: adottare gradualmente i principi della dieta mediterranea – abbondanti verdure, frutta, legumi, cereali integrali, frutta secca, olio d’oliva, pesce e consumo limitato di carne rossa e zuccheri aggiunti – e mantenerli nel tempo. In futuro, firme metaboliche più accessibili potrebbero aiutare i medici a identificare le persone la cui dieta non produce gli effetti attesi, rendendo i consigli nutrizionali più personalizzati.