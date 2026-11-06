La rosacea oculare coinvolge palpebre, ghiandole di Meibomio e superficie corneale; una diagnosi multimodale aiuta a definire il fenotipo e a personalizzare il trattamento.

La rosacea non è solo una malattia della pelle: quando interessa l’occhio può coinvolgere in modo significativo palpebre, ghiandole di Meibomio, film lacrimale, congiuntiva e cornea. In alcuni pazienti i segni oculari compaiono prima o in assenza di alterazioni cutanee, rendendo necessario un inquadramento specifico e indipendente dalla sola valutazione dermatologica. Comprendere quali strutture sono compromesse e attraverso quali meccanismi è fondamentale per stabilire un percorso terapeutico efficace.

La storia clinica, l’esame obiettivo e una serie di indagini strumentali permettono di passare da una descrizione sommaria del quadro a una caratterizzazione fisiopatologica concreta. Questo passaggio è essenziale perché due pazienti con lo stesso aspetto esterno possono avere coinvolgimenti oculari profondamente diversi.

Impatto sulle palpebre e sul film lacrimale

La rosacea oculare si manifesta spesso con blefarite anteriore o posteriore, iperemia del margine palpebrale e alterazioni della secrezione lipidica. La disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD) è frequente: si osservano orifizi ostruiti, meibum di scarsa qualità e perdite di struttura ghiandolare che aumentano l’evaporazione lacrimale. Le teleangectasie del margine e della congiuntiva tarsale riflettono la componente vascolare cronica e possono accompagnare la MGD, instaurando un circolo tra infiammazione palpebrale, ostruzione ghiandolare e danno della superficie oculare.

Segni clinici e conseguenze funzionali

I reperti più comuni includono arrossamento palpebrale, calazi ricorrenti e sensazione di corpo estraneo. La conseguenza funzionale principale è l’instabilità del film lacrimale, misurabile con test come il TBUT o il NIBUT, che spesso risultano ridotti. Nei casi più gravi la compromissione può estendersi alla cornea, causando cheratite marginale, opacità o neovascolarizzazione.

Strumenti diagnostici: dall’imaging alla valutazione funzionale

La diagnosi moderna si avvale di un approccio multimodale. L’imaging digitale del volto e le piattaforme di analisi vascolare possono documentare la distribuzione dell’eritema facciale e delle teleangectasie perioculari, ma non sostituiscono l’esame clinico oculare. L’esame alla lampada a fessura con eversione palpebrale rimane centrale per valutare margine palpebrale, congiuntiva tarsale e qualità del meibum.

Meibografia, OCT epiteliale e test funzionali

La meibografia in infrarosso consente di visualizzare la morfologia ghiandolare (accorciamento, dilatazioni, dropout) e di quantificarla con sistemi di grading. L’OCT epiteliale può evidenziare alterazioni dello spessore o del profilo epiteliale corneale, se presenti, ma non sempre rileva modifiche anche quando il quadro vascolare è marcato. È quindi imprescindibile integrare l’imaging morfologico con test funzionali: TBUT, Schirmer, colorazioni vitali e l’espressione delle ghiandole di Meibomio per valutare la qualità del meibum e il grado di ostruzione.

Terapia mirata in base al fenotipo

Il trattamento deve essere modulato sui meccanismi predominanti. Per il fenotipo evaporativo con MGD sono utili misure di igiene palpebrale, impacchi caldi controllati, espressione manuale o dispositivi termici che migliorano la qualità del meibum. Questi interventi mirano a ripristinare lo strato lipidico e ridurre l’evaporazione del film lacrimale.

La fototerapia a luce pulsata intensa (IPL) può essere presa in considerazione in pazienti selezionati con evidente componente vascolare perioculare e MGD refrattaria: i meccanismi proposti includono la modulazione delle teleangectasie e la riduzione degli stimoli infiammatori, ma l’efficacia dipende dal dispositivo e dal protocollo adottato, e richiede protezione oculare adeguata.

Nei quadri con infiammazione marcata sono indicate terapie farmacologiche mirate: le tetracicline a basso dosaggio come la doxiciclina per il loro effetto antinfiammatorio, immunomodulatori topici quando opportuni, e corticosteroidi oculari solo per brevi cicli e sotto stretto controllo. Se i segni clinici suggeriscono infestazione da Demodex, è opportuno valutare una terapia acaricida mirata anziché trattare indiscriminatamente tutti i pazienti con rosacea.

Infine, la protezione della superficie corneale è cruciale: lacrime artificiali senza conservanti, formulazioni lipidiche e terapie antinfiammatorie possono essere combinate per ristabilire l’omeostasi. Nei casi di cheratite o neovascolarizzazione è necessario un intervento specialistico tempestivo per prevenire danni permanenti.

Particolarità pediatriche e valore della diagnosi multimodale

Nei bambini la rosacea oculare può presentarsi come blefarocongiuntivite cronica o blefarocheratocongiuntivite, a volte senza evidente interessamento cutaneo. Segni come calazi ricorrenti, fotofobia o cheratite marginale devono far sospettare questa diagnosi perché la diagnosi precoce è fondamentale per evitare cicatrici corneali, alterazioni refrattive e rischi per lo sviluppo visivo.

Il valore aggiunto dell’approccio multimodale non è l’accumulo di esami, ma l’identificazione delle strutture realmente compromesse e di quelle ancora preservate. Questo permette di stabilire priorità terapeutiche personalizzate, riducendo il rischio di sottotrattamento o di terapie non necessarie. In pratica, non basta riconoscere la presenza della rosacea: occorre capire come essa stia modificando palpebre, ghiandole di Meibomio, film lacrimale e cornea per impostare un percorso di cura efficace e su misura.