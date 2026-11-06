Il rutto è un riflesso fisiologico, ma quando diventa frequente può nascondere disturbi. Ecco come riconoscerne le cause e i rimedi più utili.

L’eruttazione, comunemente chiamata rutto, è un riflesso naturale con cui il corpo elimina l’aria in eccesso accumulata nello stomaco. Si verifica più volte al giorno, anche in assenza di cibo, e può diventare fonte di imbarazzo se avviene con grande frequenza. Sebbene nella maggior parte dei casi sia innocua, la persistenza del fenomeno o la presenza di sintomi associati meritano attenzione medica.

Come avviene l’eruttazione e quali abitudini la favoriscono

Il processo inizia quando l’aria ingerita distende le pareti gastriche: i recettori nervosi segnalano al cervello, il quale fa rilassare lo sfintere esofageo inferiore, permettendo al gas di risalire e fuoriuscire dalla bocca. Questo meccanismo è attivato spontaneamente durante la masticazione, il parlare a tavola o il consumo di bevande gassate. L’accumulo di gas può anche derivare da deglutizione involontaria di saliva, soprattutto in situazioni di ansia o stress.

Fattori alimentari e comportamentali

Tra le cause più frequenti troviamo l’aerofagia, ovvero l’ingestione silenziosa di aria durante i pasti, l’uso di cannucce, il masticare gomme o caramelle dure e il fumare. Le bevande gassate, birra e bibite zuccherate contengono anidride carbonica che si libera nello stomaco, aumentando la pressione interna. Inoltre, una dieta ricca di legumi, cavoli o cipolle può favorire il meteorismo, cioè l’accumulo di gas nell’intestino, che a sua volta può tradursi in più eruttazioni.

Quando il rutto indica un problema di salute

Se le eruttazioni sono accompagnate da sintomi più gravi, è possibile che nascano da condizioni patologiche. Il reflusso gastroesofageo (GERD) provoca l’ascesa di contenuto acido dallo stomaco all’esofago, generando bruciore retrosternale, nausea e frequenti rutti. La gastrite, spesso dovuta a Helicobacter pylori o all’uso prolungato di farmaci antinfiammatori, può causare dolore, sensazione di pienezza e eruttazioni persistenti. Ulcere gastriche o duodenali, ernia iatale e sindrome del colon irritabile sono altre patologie che possono manifestarsi con questo sintomo.

Segnali d’allarme da non trascurare

È fondamentale riconoscere gli indicatori di allarme: dolore toracico intenso, perdita di peso inspiegabile, sanguinamento ematico (vomito con sangue o feci nere), difficoltà nella deglutizione o vomito prolungato. Questi elementi possono suggerire patologie gravi come tumori gastrici o complicanze di ulcerazioni. In presenza di tali segnali, è opportuno rivolgersi immediatamente al pronto soccorso o contattare il 112.

Strategie pratiche per limitare le eruttazioni

Modificare alcune abitudini quotidiane può ridurre significativamente la frequenza dei rutti. Si consiglia di mangiare lentamente, masticare bene gli alimenti e evitare di parlare mentre si è a tavola. Limitare il consumo di bevande gassate, di gomme da masticare e di fumo è altrettanto importante. Una dieta equilibrata, con una giusta quantità di fibre e porzioni moderate, favorisce una migliore digestione. L’attività fisica regolare aiuta a mantenere il transito intestinale fluido, riducendo la tensione addominale.

Quando è il momento di rivolgersi al medico

Se le eruttazioni persistono per più di qualche settimana, non migliorano con le modifiche di stile di vita o sono accompagnate da sintomi come bruciore, nausea o perdita di peso, è il caso di consultare il medico di base. Quest’ultimo potrà indirizzare a un gastroenterologo per esami specifici: test per Helicobacter pylori, gastroscopia, breath test per intolleranze al lattosio o manometria esofagea, a seconda del quadro clinico. Solo dopo aver identificato l’origine sarà possibile prescrivere farmaci antiacidi, inibitori della pompa protonica o trattamenti mirati, nonché valutare l’uso di rimedi naturali come tisane di finocchio, carciofo o camomilla, previa consulenza professionale.