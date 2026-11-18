Cure materne in Uganda, startup femminili in Italia e un confronto sul palco di Bologna: tre storie che parlano di salute delle donne.

Salute materno-infantile, prevenzione oncologica e dati sul mondo femminile attraversano tre storie recenti, che partono dall’Africa orientale e arrivano all’Italia. Il filo comune è l’accesso alle cure e la difficoltà di misurare i bisogni delle donne, un punto su cui tornano sia i ricercatori sia le associazioni che lavorano sul campo.

In Uganda il progetto PRISMA porta servizi sanitari nel nord del Paese

Il progetto triennale PRISMA (Prevention, Research, and Integrated Services for Maternal, child, and cancer health) è stato presentato il 7 novembre nella sede di AVSI a Kampala. È un’iniziativa dell’Università di Milano-Bicocca, coordinata dal Bicocca Research Centre in Health Services (BReCHS) e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite AICS, con un contributo di 12,75 milioni di euro. Il suo obiettivo è rendere più accessibili i servizi sanitari nel nord dell’Uganda, con attenzione alla salute materno-infantile e alla cura dei tumori femminili e pediatrici.

All’incontro hanno preso parte il vice primo ministro ugandese Crispus Walter Kiyonga, il ministro della Salute Chris Baryomunsi e l’ambasciatore d’Italia Mauro Massoni, insieme a rappresentanti di università e organizzazioni della società civile, tra cui Medici con l’Africa CUAMM e la Fondazione Piero e Lucille Corti. Il progetto coinvolge 11 distretti delle sottoregioni di West Nile, Acholi, Lango e Karamoja, con oltre 528.000 beneficiari diretti e circa cinque milioni indiretti.

Tre ambiti di intervento: maternità, oncologia e formazione

La prima area riguarda la salute materno-infantile: si punta a facilitare le visite prenatali, le ecografie e i servizi di prevenzione per le donne in gravidanza e per i bambini sotto i cinque anni, anche nei villaggi più lontani dagli ospedali. La seconda area è dedicata alla salute oncologica, con interventi su screening, diagnosi precoce e trattamento, in particolare per il tumore della cervice uterina e per il linfoma di Burkitt.

La terza area è la formazione. Il progetto intende rafforzare le competenze del personale sanitario locale, favorire la collaborazione scientifica tra Italia e Uganda e migliorare la qualità delle cure con attività di ricerca applicata. Attraverso 35 strutture, tra ospedali, centri territoriali e scuole per ostetriche, PRISMA vuole rendere i servizi più continuativi e rafforzare le risorse del sistema sanitario ugandese.

Il FemTech italiano cresce: 121 realtà attive

Il settore del FemTech, cioè le tecnologie dedicate alla salute femminile, conta in Italia 121 realtà attive, contro le 92 dell’anno precedente, con un aumento del 32 per cento. Il dato emerge dal rapporto dell’Osservatorio FemTech permanente, fondato da Tech4Fem, la prima associazione non profit italiana che si occupa della crescita di queste tecnologie. Il termine è stato coniato dalla imprenditrice danese Ida Tin, fondatrice dell’app Clue per il monitoraggio del ciclo mestruale.

Le startup sono giovani: il 41 per cento è nato tra il 2023 e il 2026, e includendo i progetti in fase di costituzione il 53 per cento ha meno di quattro anni. Lombardia (33 per cento), Lazio (14 per cento) e Piemonte (11 per cento) concentrano la maggior parte delle iniziative. L’84 per cento ha almeno una donna tra i fondatori e il 47 per cento è fondato interamente da donne. Il 61 per cento si concentra su condizioni specifiche femminili, come salute pelvica e mestruale, gravidanza, parto e maternità, ma cresce anche l’attenzione su endometriosi, salute ormonale e cardiovascolare e infertilità. Il 59 per cento usa già sistemi di intelligenza artificiale.

Alla fine del 2025 le aziende del settore avevano un fatturato complessivo di 707 milioni di euro, con circa 915 addetti e 443 collaboratori. Il rapporto indica cinque sfide per i prossimi anni: ridurre le distorsioni e i tabù culturali, migliorare l’accesso ai capitali, integrare le soluzioni nei sistemi sanitari e normativi e sostenere la validazione scientifica.

Procreazione assistita e dati mancanti

Il rapporto dedica spazio alla campagna Pma per tutte, promossa con l’Associazione Luca Coscioni. L’iniziativa, sostenuta da una proposta di legge di iniziativa popolare, chiede di modificare la legge 40 del 2004 per estendere la procreazione medicalmente assistita anche alle donne single e alle coppie di donne. Secondo il lavoro di Tech4Fem, la principale criticità è l’assenza di sistemi di misurazione coerenti: senza dati affidabili è difficile stimare i bisogni insoddisfatti.

Il quadro demografico italiano sottolinea l’urgenza del tema. Nel 2024 l’età media alla nascita del primo figlio è stata di 31,9 anni, contro una media europea di 29,9 anni. Le nascite sono state 355.772, in calo del 3,8 per cento, e il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14. Il 44,1 per cento dei nati è avvenuto fuori dal matrimonio. Il rapporto conclude che la procreazione assistita va collocata al centro delle trasformazioni della genitorialità.

TEDx Women a Bologna: padri, diritti e vergogna sul palco

Nel novembre 2026 il Teatro Testoni di Bologna ha ospitato Risonanze, l’unico evento TEDx Women in Emilia-Romagna, organizzato da Piazza Santo Stefano Women per celebrare gli ottant’anni del suffragio femminile in Italia. Il progetto è stato presentato da Valentina Casadio Montanari e Francesca Bartoli, con i saluti della vicesindaca Emily Clancy, della consigliera regionale Simona Lembi e dell’assessora regionale Irene Priolo.

Tra gli interventi più applauditi c’è quello di Carlo Crudele, ideatore di Parola Ai Padri, che ha parlato di paternità compressa, vissuta da uomini chiusi nel ruolo che la società assegna loro. Crudele ha ricordato che, secondo i dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro, tra il 2023 e il 2024 hanno lasciato il lavoro 42mila neomamme, un numero che si dimezza considerando gli uomini, spesso per un semplice cambio di impiego. Laura Daphne Marziali ha raccontato la sua esperienza con un tumore ginecologico scoperto a 28 anni e le conseguenze che colpiscono le donne in questa situazione, dalla menopausa precoce alla sensazione di essere rifiutate. Chiara Montaldi, fondatrice di Working Mom, ha mostrato come la disuguaglianza tra i generi si trasmetta ai figli attraverso la ripartizione dei carichi di cura in famiglia. Stella Pulpo, autrice del blog Memorie di una vagina, ha chiuso parlando di vergogna: «La vergogna è uno strumento disciplinare».