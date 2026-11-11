Il nuovo robot Ion consente al San Martino di individuare i tumori al polmone in fase molto precoce, riducendo le complicanze.

Il Policlinico IRCCS Ospedale San Martino di Genova ha appena messo in funzione il robot Ion, una delle più avanzate piattaforme di broncoscopia robot-assistita attualmente disponibili. L’iniziativa, avvenuta il 10 novembre 2026, coincide con il mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro al polmone, evidenziando l’importanza di una diagnosi tempestiva. In Italia, il tumore al polmone è il terzo cancro più frequente e la principale causa di decessi oncologici tra gli uomini, mentre occupa il terzo posto tra le donne.

Grazie a un investimento complessivo di 12 milioni di euro, la Regione Liguria, attraverso l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ha introdotto al San Martino non solo il robot Ion, ma ha anche programmato l’acquisto di altre due piattaforme robotiche. L’obiettivo è chiaro: potenziare la capacità diagnostica, ridurre le attese e garantire cure di qualità in un contesto sempre più avanzato.

Il robot Ion: tecnologia di broncoscopia robot-assistita

Il cuore del sistema è una console di controllo guidata da immagini TAC del paziente, che permette al medico di ricostruire un percorso virtuale all’interno dell’albero bronchiale. Questa navigazione basata su TAC consente di dirigere con estrema precisione la punta del broncoscopio verso noduli anche molto piccoli e localizzati nelle zone periferiche del tessuto polmonare.

Navigazione basata su TAC

Le immagini ricavate dalla tomografia computerizzata vengono elaborate in tempo reale, creando una mappa tridimensionale dell’intero apparato respiratorio. L’operatore, grazie a joystick e monitor ad alta definizione, può così avanzare il braccio robotico con movimenti milimetrici, garantendo una resa diagnostica superiore rispetto alle tecniche convenzionali. La procedura viene eseguita in anestesia generale, riducendo al minimo il disagio per il paziente.

Impatto clinico: diagnosi più rapida e sicura

Secondo la direttrice generale di Aom Liguria Monica Calamai, la capacità di raggiungere noduli molto piccoli permette di ottenere una diagnosi certa già al primo esame, evitando lunghi cicli di controlli radiologici e interventi più invasivi. Inoltre, la sicurezza della procedura è notevolmente migliorata: le principali complicanze legate alle broncoscopie tradizionali, come pneumotorace e sanguinamento, sono drasticamente ridotte, rendendo la tecnica idonea anche a pazienti fragili o anziani.

Risultati diagnostici e riduzione delle complicanze

Studi presenti in letteratura riportano una capacità diagnostica della broncoscopia robotica pari al 90 % o più, con un tasso di complicanze incomparabilmente inferiore rispetto a metodi come la biopsia percutanea. Questo significa che, per molti pazienti, la biopsia mirata su noduli periferici può essere completata in una singola seduta, accelerando il percorso verso un eventuale trattamento oncologico.

Programma di innovazione da 12 milioni di euro in Liguria

Il robot Ion rappresenta il primo tassello di un più ampio piano di modernizzazione sanitaria promosso dalla Regione Liguria. Oltre alle due future piattaforme, il programma prevede anche aggiornamenti in altri reparti, con l’obiettivo di creare una rete di tecnologie all’avanguardia capace di supportare diagnosi e terapie in tutta la regione.

Prospettive future: trattamenti mini-invasivi

Le potenzialità della piattaforma non si limitano alla diagnostica. Gli sviluppi in corso mirano a integrare, nella stessa sessione, procedure terapeutiche mini-invasive, come l’erogazione locale di farmaci o l’applicazione di ablazioni mirate. In scenari selezionati, il robot Ion potrebbe quindi non solo identificare la natura della lesione, ma anche trattarla immediatamente, accorciando drasticamente il tempo tra diagnosi e cura e diminuendo la necessità di interventi chirurgici tradizionali.

Con l’adozione del robot Ion, il San Martino di Genova si conferma come un punto di riferimento nazionale nella lotta contro il cancro al polmone, dimostrando come l’investimento in tecnologia avanzata possa tradursi in benefici concreti per i pazienti, dalla diagnosi più precoce a percorsi terapeutici più rapidi e meno invasivi.