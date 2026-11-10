Un trial italiano rivela che l'approccio mirato senza chemo è più efficace nella leucemia Ph+.

Negli ultimi due decenni la leucemia linfoblastica acuta Philadelphia-positiva (LAL Ph+) è stata oggetto di continui esperimenti terapeutici, con l’obiettivo di limitare l’uso della chemioterapia tradizionale, notoriamente pesante. L’arrivo di farmaci mirati ha aperto la strada a protocolli più selettivi, ma la prova definitiva di superiorità rispetto allo standard rimaneva da consolidare.

Il New England Journal of Medicine ha pubblicato il risultato di uno studio di fase 3, denominato GIMEMA ALL2820, promosso dalla Fondazione GIMEMA – Franco Mandelli Ets. Per la prima volta, in un disegno randomizzato, è stata confrontata una strategia di prima linea senza chemioterapia, basata su ponatinib seguito da blinatumomab, con il trattamento standard costituito da imatinib più chemioterapia, in pazienti adulti appena diagnosticati.

Studio GIMEMA ALL2820: struttura e coinvolgimento italiano

Lo studio ha reclutato 236 soggetti adulti, assegnati con rapporto 2:1: 158 hanno ricevuto la combinazione ponatinib-blinatumomab, mentre 78 hanno seguito la via tradizionale imatinib-chemioterapia. La rete GIMEMA, composta da circa 140 centri ematologici nazionali e 61 laboratori di analisi molecolari, ha coordinato l’intero trial dal suo Centro Dati di Roma, garantendo una gestione uniforme dei dati e garantendo la qualità delle analisi.

Il contributo dell’Ospedale San Francesco di Nuoro

L’Ematologia – Centro Trapianti di Midollo Osseo dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, guidata dal dottor Angelo Domenico Palmas, è stata uno dei siti chiave. La dottoressa Antonella Cucca ha partecipato alla scrittura dell’articolo e al coordinamento dei campioni biologici, confermando la capacità del centro sardo di operare in sinergia con la rete nazionale.

Risultati clinici: sopravvivenza, remissione e tossicità

Il criterio primario, la sopravvivenza libera da eventi a 24 mesi, ha raggiunto l’86 % nel gruppo sperimentale, contro il 67 % di chi ha ricevuto la terapia standard. Inoltre, la risposta ematologica completa al termine della fase di induzione è stata osservata nel 94 % dei pazienti trattati con ponatinib-blinatumomab, rispetto al 79 % del gruppo di controllo.

Dal punto di vista della sicurezza, il profilo di tossicità correlata alla chemioterapia si è dimostrato significativamente più favorevole nella strategia senza chemo: il 86 % dei pazienti del braccio sperimentale non ha riportato eventi avversi gravi, contro il 67 % dei pazienti trattati con imatinib-chemioterapia.

Impatto sul percorso terapeutico

Il dottor Angelo Domenico Palmas ha commentato che questi dati “cambiano in maniera concreta la prospettiva per i nostri pazienti, offrendo un’opzione meno tossica e più efficace”. Il direttore dell’ASL 3 di Nuoro, dottor Francesco Trotta, ha sottolineato l’orgoglio di vedere un ospedale pubblico locale protagonista di una pubblicazione su una rivista di fama mondiale, dimostrando che la sanità regionale è in grado di produrre ricerca di livello internazionale.

Rilevanza della ricerca indipendente e prospettive future

Alfonso Piciocchi, coordinatore scientifico della Fondazione GIMEMA, evidenzia che il valore aggiunto di questo studio sta nella dimostrazione, in un contesto randomizzato, della “superiorità di un approccio senza chemioterapia basato su farmaci mirati e immunoterapia”. Marco Vignetti, presidente della Fondazione, ribadisce che la ricerca indipendente risponde direttamente ai bisogni dei pazienti, superando le limitazioni di budget tipiche delle grandi case farmaceutiche.

Il sostegno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e la partecipazione di tutti i centri della rete GIMEMA indicano che ulteriori studi potrebbero ampliare l’applicazione di questa combinazione anche ad altre varianti di leucemia acuta, potenzialmente riducendo la dipendenza dalla chemioterapia intensiva e migliorando la qualità di vita dei pazienti.