Una meditazione sul Salmo 16 che trasforma la preghiera in scudo per i malati, legata a storia e simboli di protezione.

Nel cuore di Roma, la basilica di San Giovanni in Laterano, definita “madre e capo di tutte le chiese”, continua a raccontare secoli di fede, guerra e speranza. Fondata nei primi decenni del IV secolo, è stata testimone di prediche di Gregorio Magno e di innumerevoli rifugi durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, quando le navate si trasformarono in luoghi di protezione per la popolazione.

San Giovanni in Laterano: storia di un rifugio sacro

La cattedrale, sede del papa, ha sempre rappresentato un porto sicuro per coloro che si trovano a fronteggiare eventi sovrannaturali come la guerra o una grave malattia. Le sue porte, incise con la frase “Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio”, riecheggiano l’antica promessa di Dio di essere un rifugio nelle tempeste. Questo messaggio, celebrato anche nella basilica di Santa Maria in Trastevere, rafforza l’idea che la chiesa è la “porta del cielo” fuori dalle avversità quotidiane.

Il Salmo 16: parole di rifugio e di speranza

Il Salmo 16 è una lode costante alla protezione divina. Il salmista, tradizionalmente identificato con Davide, ripete incessantemente la preghiera “Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio”, facendola diventare la sua corona spirituale. Il testo mette in guardia contro gli idoli umani, considerati “cose mute e cieche”, e afferma che la vera eredità è il Signore. Versi come “La mia eredità è il Signore” e “Il mio corpo riposa sicuro” descrivono una fiducia che supera ogni paura, persino quella della morte.

Il cammino verso la vita eterna

Il salmo culmina con l’affermazione che Dio non abbandonerà la vita del credente nemmeno nella tomba, ma lo condurrà verso un “sentiero della vita” colmo di gioia e dolcezza. Questa visione audace, per un ebreo del tempo, trasforma la preghiera in una sfida al buio della morte, promettendo che “Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalle mani della morte”. Il messaggio è chiaro: la fede è la chiave per una vita serena anche nei momenti più difficili.

Andrea Riccardi e la preghiera per i malati

Nel contesto attuale, l’attivista e sacerdote Andrea Riccardi ha proposto una meditazione sul Salmo 16 rivolta a chi soffre. La sua proposta non è solo una lettura; è un appello all’azione interiore che invita a chiedere a Dio protezione e a riconoscere che la vera forza nasce dal affidarsi al divino. Riccardi ricorda che “la nostra vita è una foglia sbattuta dal vento”, ma la mano del Signore è salda e buona. Il suo invito sottolinea che l’amore fraterno è parte integrante della protezione divina: “Chi ama i suoi fratelli dimora nella luce”.

L’amore come estensione della protezione divina

Secondo Riccardi, la preghiera non può esistere senza l’amore verso i propri simili. Il versetto “Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore” dimostra come la protezione di Dio si manifesta anche attraverso le mani dei fratelli. L’interconnessione tra fede personale e solidarietà comunitaria diventa quindi il baluardo contro la disperazione, trasformando la preghiera in un atto di speranza collettiva.