Atmosphera propone una nuova proposta per gli amanti del design d’interni: una statua scimmia yoga che combina esteticamente il fascino retrò con la tranquillità tipica della pratica meditativa. Il piccolo oggetto, realizzato in resina poliresinica arricchita da carbonato di calcio e sabbia fine, misura circa 14 × 8 × 18 cm e pesa 240 g, dimensioni che lo rendono perfetto sia per mensole compatte sia per scaffali più ampi.

Il prodotto si presenta in tre diverse posizioni ispirate alle asana più chiamate del yoga, consentendo di scegliere l’attitudine che meglio rispecchia l’atmosfera desiderata. Grazie al colore vivace e alla texture ricca di particolari, la scimmia non è solo un elemento decorativo, ma anche un invito alla meditazione quotidiana, capace di creare un punto focale di serenità in qualsiasi stanza.

Design, materiali e impatto ambientale

La composizione della statua prevede l’uso di sand (sabbia) e carbonato di calcio ingredienti naturali che vengono miscelati con la poliresina per ottenere una finitura solida e leggera. Questa combinazione non soltanto garantisce durata nel tempo, ma riduce anche l’impatto ecologico grazie alla presenza di componenti di origine naturale. Atmosphera assegna al prodotto un Good Living Score di impatto moderato, segnale di una scelta consapevole per chi vuole arredare senza rinunciare alla sostenibilità.

Le tre varianti di pose – una in equilibrio su una gamba, una in profonda flessione e una con le braccia alzate – sono state studiate per offrire una gamma di espressioni corporee che si adattino sia a spazi minimalisti che a ambienti più eclettici. Il risultato è una scultura che, pur mantenendo dimensioni contenute, riesce a catturare l’attenzione per la sua vivacità cromatica e per i minimi dettagli della superficie.

Collocazione, abbinamenti e suggerimenti d’arredo

Grazie al suo peso contenuto e alla forma compatta, la statua può essere posizionata su una mensola del soggiorno, su una libreria d’ufficio o persino su un davanzale della cucina. Atmosphera suggerisce di accoppiarla con i propri scaffali in legno e metallo, creando un contrasto di materiali che valorizza sia la scultura che l’arredo circostante. Il risultato è un mix di texture – evidenziato dal metallo freddo e dal calore del legno – capace di trasformare spazi altrimenti neutri in ambienti dinamici e accoglienti.

Per chi ama collezionare oggetti di design, la scimmia yoga si presta a essere combinata con altre statuette Atmosphera, creando una composizione dallo spirito collezionistico. La libertà di scegliere tra le tre pose permette di costruire un piccolo racconto visivo che evolve col tempo, aggiungendo ulteriori elementi decorativi man mano che la collezione cresce.

Spedizione, tempi di consegna e politica di reso

Ordinandola da Atmosphera, il prezzo visualizzato include già le spese di spedizione. Il calcolo avviene automaticamente in base all’indirizzo di consegna e viene aggiornato se si aggiungono altri prodotti o si modificano le quantità. I costi sono indicati in euro e comprendono tutte le tasse, inclusa l’IVA vigente al momento dell’acquisto.

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