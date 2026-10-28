Scopri come le erbe officinali possono difenderti dal freddo: un convegno, un brunch e una visita guidata a Sprea.

L’arrivo della stagione fredda riaccende l’interesse per le soluzioni naturali che aiutino il corpo a difendersi da raffreddori e influenza. Molti cercano alternative alle classiche terapie, sperando di sfruttare il potere delle piante officinali per mantenere benessere e vitalità.

Il prossimo sabato 7 novembre, la Saletta delle Erbe di Sprea, nel cuore della Badia Calavena, ospiterà un evento organizzato dall’Associazione del Giardino delle Erbe. L’iniziativa, intitolata “Rimedi naturali per il prossimo inverno”, è dedicata a chi vuole approfondire la fitoterapia e le tecniche di medicina integrata utili contro le sindromi influenzali.

Il convegno “Rimedi naturali per il prossimo inverno” con il dott. Andreoli

Alle 9.45 il dott. Andreoli prenderà la parola, illustrando le proprietà terapeutiche di erbe come echinacea, sambuco e timo. Verranno analizzate le evidenze scientifiche sulla loro efficacia nel rafforzare il sistema immunitario e nel mitigare i sintomi influenzali. L’intervento includerà anche una panoramica sui principi della fitoterapia e su come integrarla in un percorso di prevenzione stagionale equilibrato.

Programma mattutino: 9.45-12.30

Durante la prima parte, saranno presentati casi clinici, ricette fitoterapiche e consigli pratici per preparare infusi e decotti in casa. Il pubblico potrà porre domande, favorendo uno scambio diretto tra esperti e appassionati.

Brunch di metà giornata e continuazione del dibattito

Alle 12.30 è previsto un brunch di un’ora, pensato per favorire il networking tra i partecipanti. Il menu, curato da nutrizionisti locali, includerà piatti a base di ingredienti stagionali e di erbe aromatiche coltivate in zona, dimostrando come la gastronomia possa diventare un’estensione della fitoterapia. Dopo la pausa, alle 13.30 riprenderà il convegno, con un focus su rimedi naturali per il raffreddore e su come gestire le prime manifestazioni influenzali a casa.

Visita guidata al Giardino delle Erbe di Sprea

Alle 14.30 i partecipanti saranno invitati a una visita guidata del Giardino delle Erbe, vero e proprio vivaio di piante medicinali autoctone. La passeggiata, condotta da esperti del luogo, offrirà l’opportunità di osservare da vicino specie come arnica, valeriana e camomilla, approfondendo le loro coltivazioni, le tecniche di raccolta e i principali usi terapeutici. Questo percorso pratico consentirà di trasformare la teoria del convegno in esperienza sensoriale.

Come partecipare: costi, prenotazione e contatti

La quota di partecipazione è di 20 € e comprende l’intero programma: convegno, brunch e visita guidata. La prenotazione è obbligatoria, dato il numero limitato di posti. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al 351 5427 9935 o una e-mail a giardinosprea@. L’organizzazione garantisce un’esperienza completa, pensata per chi desidera avvicinarsi al mondo delle erbe officinali con un approccio scientifico e pratico.

L’evento è condotto da Lisa Muzzolon, erborista laureata in Tecniche Erboristiche presso l’Università di Padova nel 2008. Da più di dieci anni collabora con l’Erbecedario, portando la sua esperienza sia sul campo che nella formazione, e ha curato la stesura dei contenuti informativi dell’associazione.