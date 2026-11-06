Pantaloni yoga Joggy verde di Nine in the Morning: comfort, praticità e stile per il tuo look sportivo

Il brand Nine in the Morning propone una linea di abbigliamento pensata per chi ama muoversi con libertà senza rinunciare al design. Tra le proposte più apprezzate spicca il modello Yoga Joggy verde, ideale per le sessioni di yoga, il training in palestra o per un look casual di tendenza. Grazie alla politica di spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a €150 e a un servizio clienti disponibile dal lunedì al sabato, l’acquisto diventa ancora più semplice.

Caratteristiche tecniche dei pantaloni Joggy

Il pantalone yoga Joggy è realizzato in un mix di cotone, poliammide ed elastan, con una composizione precisa del 73% cotone, 22% poliammide e 5% elastan. Questa combinazione garantisce una traspirabilità ottimale, una leggerezza percepibile al tatto e una elasticità capace di seguire ogni movimento senza stringere. Il risultato è un capo che mantiene la forma anche dopo numerosi lavaggi, perfetto per chi pratica yoga regolarmente.

Dettagli di design e funzionalità

Il modello presenta una silhouette in stile chino con tasche laterali pratiche e, sul retro, una tasca con patta e bottone per custodire piccoli oggetti. La vita è elasticizzata sul retro, conferendo un supporto extra e una vestibilità comoda per tutti i tipi di corporatura. Il logo discreto dell’azienda è ricamato sulla parte interna, aggiungendo un tocco di riconoscibilità senza sovraccaricare il design.

Come abbinare i pantaloni Joggy al tuo guardaroba

Il colore verde oliva del modello si presta a molte combinazioni. Per un outfit sportivo, è consigliabile indossare una t-shirt bianca o nera e una felpa leggera sopra, completando il look con sneakers minimaliste. Se si desidera un’occasione più casual, una camicia di lino aperta sul davanti o una maglia a maniche lunghe a tinta unita restituiscono un'aria di eleganza urbana. Grazie alla sua versatilità, il pantalone si adatta anche a momenti di viaggio o a passeggiate in riva al mare, mantenendo sempre un aspetto curato.

Acquisto, prezzi e condizioni di vendita

Il prezzo di listino del pantalone è di €210,00; attualmente è scontato del 40% ed è disponibile a €126,00, un'offerta interessante per un capo di alta qualità. Nonostante il prodotto sia indicato come “non disponibile” al momento della consultazione, è possibile iscriversi alla lista d’attesa tramite il sito. L’ordine può essere effettuato in pochi click, scegliendo la taglia 48, consigliata dal modello alto 185 cm e dal peso di 78 kg. Per ogni dubbio o informazione aggiuntiva, è a disposizione la Help Line 800 041 999, attiva dal lunedì al sabato nelle fasce orarie 09:00-12:30 e 14:30-17:30.