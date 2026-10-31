Una lezione di yoga a Baja Sardinia si trasforma in raccolta fondi per la ricerca sul seno.

Il 31 ottobre si presenta come una data speciale per gli amanti del benessere e della solidarietà nella regione della Sardegna. Nella località di Baja Sardinia, alle ore 9.15, si svolgerà una sessione di yoga aperta a tutti, promossa dallo Jyoti Studio. L’iniziativa, concepita come evento benefico, ha l’obiettivo di raccogliere risorse per la Fondazione AIRC, l’ente nazionale impegnato nella lotta contro il cancro. Questa combinazione di pratica meditativa e impegno sociale vuole dimostrare come il benessere personale possa tradursi in un concreto sostegno alla ricerca scientifica, in particolare al tumore al seno. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare, sfruttando l’opportunità di allungare il corpo e, al contempo, di contribuire a una causa vitale.

Lezione di yoga solidale organizzata da Jyoti Studio a Baja Sardinia

L’evento, curato dal rinomato Jyoti Studio, prevede una serie di esercizi guidati da insegnanti certificati, adatti sia a principianti sia a praticanti esperti. La scelta di una mattinata permette ai partecipanti di iniziare la giornata con energia positiva, favorendo anche la concentrazione e la respirazione controllata. L’ingresso è completamente gratuito, ma gli organizzatori hanno stabilito una donazione liberale da versare direttamente alla Fondazione AIRC. Ogni contributo, piccolo o grande, verrà destinato a finanziare progetti di ricerca avanzata, consolidando il legame tra benessere fisico e responsabilità sociale. L’atmosfera prevista è quella di un incontro inclusivo, all’insegna della condivisione e del rispetto reciproco.

Programma della mattinata: ritmo, postura e consapevolezza

La serie di esercizi inizia con una breve meditazione guidata, volta a centrare la mente e a creare un clima di serenità. Prosegue con posture dinamiche come il “Saluto al Sole” e sequenze più statiche, adatte a rinforzare la colonna vertebrale e a migliorare l’allineamento. Il momento clou prevede una pratica di asana focalizzata sulla zona toracica, pensata per aumentare la consapevolezza del proprio corpo e, simbolicamente, per ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Alla conclusione, un breve tempo di rilassamento permette ai partecipanti di assorbire i benefici fisici e di riflettere sul valore della donazione effettuata.

Obiettivo della raccolta: sostenere la ricerca sul tumore al seno

Le somme raccolte saranno devolute alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro ETS, l’organo che finanzia studi scientifici in tutta Italia. L’obiettivo specifico è potenziare le linee di ricerca dedicate al tumore al seno, una patologia che colpisce milioni di donne ogni anno. Grazie a fondi aggiuntivi, i ricercatori potranno accelerare la sperimentazione di nuove terapie mirate, migliorare i protocolli di diagnosi precoce e ampliare i programmi di formazione per i professionisti sanitari. L’impatto previsto è duplice: da un lato, una maggiore disponibilità di risorse per il progresso scientifico; dall’altro, una più ampia sensibilizzazione del pubblico verso l’importanza della prevenzione e della diagnosi tempestiva.

Gestione trasparente della donazione

La donazione liberale sarà versata direttamente alla Fondazione AIRC al termine della sessione, garantendo massima trasparenza. Gli organizzatori hanno predisposto una modalità di pagamento online e una cassa onsite per chi preferisce contribuire in sede. Tutti i partecipanti riceveranno una ricevuta fiscale, utile per eventuali detrazioni d’imposta. Inoltre, la Fondazione si impegna a pubblicare un resoconto periodico sull’utilizzo dei fondi raccolti, permettendo ai donatori di monitorare l’avanzamento dei progetti di ricerca sostenuti. Questa chiarezza contribuisce a rafforzare la fiducia della comunità e a incentivare il coinvolgimento futuro in iniziative analoghe.

L’incontro di yoga a Baja Sardinia dimostra che il benessere personale può diventare un ponte verso il progresso scientifico, unendo movimento, respirazione consapevole e generosità. Chi partecipa non solo beneficia di una pratica salutare, ma diventa parte attiva nella lotta contro il tumore al seno, contribuendo a finanziare ricerche che potrebbero salvare vite. L’invito è quindi aperto a tutti: portate il vostro tappetino, la vostra energia e la vostra volontà di fare la differenza. Un piccolo gesto, una grande speranza: il futuro della ricerca potrebbe dipendere proprio da questa mattinata di yoga.