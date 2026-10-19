Scopri come il nuovo stick pack GSE Biotic+ può alleviare tosse e irritazioni delle vie respiratorie grazie a una formula a base di estratti naturali.

Il GSE Biotic+ Tussive Flu è stato ideato per chi desidera un supporto pratico e naturale contro la tosse secca e le irritazioni della gola. Confezionato in stick da 10 ml, si può assumere direttamente o diluire in acqua, garantendo una dose precisa tre volte al giorno.

Grazie alla presenza di estratti vegetali selezionati il prodotto mira a ristabilire l’equilibrio microbico delle vie respiratorie, a favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali e a lenire la sensazione di irritazione nella faringe.

Ingredienti chiave e loro azioni specifiche

Il cuore della formula è costituito dal estratto di semi di pompelmo noto per la sua capacità di modulare la flora batterica dell’organismo. A questo si affiancano il verbasco (Verbascum thapsus), che esercita un effetto calmante sulla mucosa della gola, e l’enula campana (Inula helenium), la cui radice favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali. Il capelvenere (Adiantum capillus-veneris) contribuisce al benessere delle vie nasali, mentre l’elicriso (Helichrysum stoechas) aggiunge un’efficace azione lenitiva per la faringe.

Dettaglio dei dosaggi per dose giornaliera

Una singola assunzione (uno stick) contiene circa 7,5 g di verbasco, 3,75 g di enula (rizoma con radici), 390 mg di capelvenere, 390 mg di elicriso e 375 mg di semi di pompelmo. Queste quantità sono state studiate per garantire efficacia senza superare i limiti di sicurezza consigliati.

Modalità d’uso e consigli di conservazione

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di assumere il contenuto di uno stick pack tre volte al giorno, possibilmente a distanza di qualche ora l’uno dall’altro. Il prodotto può essere ingerito direttamente oppure diluito in una piccola quantità d’acqua; è importante agitare bene lo stick prima dell’apertura. Dopo la prima apertura, la confezione mantiene la sua efficacia per circa 15 giorni, purché sia conservata in luogo fresco, asciutto e al riparo da luce e calore.

Avvertenze, indicazioni e compatibilità vegana

Il GSE Biotic+ Tussive Flu è adatto a chi segue una dieta vegana, poiché non contiene ingredienti di origine animale. È fondamentale non superare la dose giornaliera consigliata e tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Come per tutti gli integratori alimentari, non deve sostituire una dieta equilibrata né uno stile di vita sano. Eventuali leggere variazioni di colore o sapore sono normali e dipendono dalla variabilità naturale degli estratti vegetali.